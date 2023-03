Lionel Scaloni revolucionó a El Salvador con su visita

Scaloni en El Salvador (@MegavisionGMV).

Multitud de niños se hicieron presenta para conocer al Técnico de Argentina Lionel Scaloni🇦🇷✨ en @presidenteplaza #RompiendoLaTradición@curubitotv pic.twitter.com/I9VhvfLWxm — Grupo Megavisión GMV (@MegavisionGMV) March 5, 2023

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, recibió este domingo el cariño del pueblo salvadoreño en su visita a la capital San Salvador, donde compartió sus experiencias durante la consagración en el Mundial Qatar 2022.El entrenador argentino participó de distintos agasajos y lideró una charla con chicos de diferentes escuelas de fútbol del país centroamericano en el centro comercial Presidente Plaza.Los niños y jóvenes, en su mayoría vestidos con la camiseta argentina, le realizaron preguntas sobre la conquista de la Copa del Mundo a las que el santafesino respondió con amabilidad."No me levanto pensando todos los días que soy campeón del mundo. Lo tomo como algo natural, al final, el fútbol tiene estas cosas: se puede ganar pero habrá otras veces en las que vendrán momentos difíciles, por eso hay que tener un equilibrio", enseñó."Es más el disfrute de la gente, del hincha de Argentina o mismo de ustedes, que lo han vivido de una manera especial, pasando momentos muy alegres. Nosotros tenemos que seguir porque ahora vienen otros partidos", explicó.Al final de la conversación, Scaloni disfrutó del homenaje de los chicos salvadoreños, quienes le cantaron de manera completa la canción "Muchachos", convertida en un emblema por la hinchada argentina durante el Mundial.El DT de la Selección llegó a El Salvador el sábado, días después de ser distinguido por la FIFA con el premio The Best al mejor entrenador del mundo. Su estadía en San Salvador fue por invitación del grupo de comunicación Megavisión con motivo de los 30 años de su fundación.En lo sucesivo, el "Gringo" Scaloni, quien aseguró recientemente su continuidad hasta 2026, comenzará la preparación de los amistosos ante Panamá y Curazao, quien se disputarán el jueves 23 en el estadio de River y el martes 28 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, respectivamente.