Los chaqueños celebraron la pronta creación del Parque Nacional Laguna El Palmar

Laguna El Palmar tiene 5 mil hectáreas, de las cuales 3 mil son de agua. (Prensa)

La nueva área protegida se encuentra en el departamento de Bermejo, a unos 70 kilómetros de Resistencia y 3 mil de sus 5 mil hectáreas, corresponden a espejos de agua.

Chaco festeja

Los chaqueños se expresaron inequívocamente este sábado por la pronta aprobación decon una masiva participación en el festival coorganizado por Parques Nacionales (APN) en la localidad de Las Palmas que cerró anoche El Chango Spasiuk y que contó con la participación del ministro de Ambiente,El proyecto en cuestión, que tiene media sanción del Senado, implica-como el puma y el aguará guazú-, convirtiéndolas en el parque nacional número 42 del sistema de áreas protegidas y tercero de la provincia de Chaco, que también tiene los de Chaco (creado en 1954) y El Impenetrable (2014)."Este parque nacional que venimos trabajando junto a la provincia de Chaco está a semanas de ser aprobado", dijo Cabandié durante una recorrida por el lugar con periodistas de la que participó TélamEl funcionario recordó que el nuevo parque, en el marco de "la gestión (de gobierno) que más parques nacionales ha incorporado al sistema de áreas protegidas en la Argentina", siendo los otros tres ICabandié destacó además "la importancia de tener un humedal más protegido", en el marco de marco de la necesidad de sancionar la ley de humedales y en consonancia conLos relevamientos realizados hasta ahora dan cuenta de la existencia de más de 60 especies de peces entre los que se cuentan el pacú, dorado y surubí; de 200 especies de aves como el muitú; mamíferos como el mono aullador, el zorro de monte y el pecarí; así como especies vegetales que no se encuentran en otras áreas del Chaco Húmedo.Por su parte,recordó que fue durante sus diferentes mandatos que se impulsaron los dos últimos parques nacionales creados en la provincia., dijo.En ese sentido, el gobernador recordó que el 20% del total del territorio está protegida como "reserva ambiental", incluyendo los parques nacionales y provinciales, "las 506 mil hectáreas designadas como 'sitio Ramsar' y las 500 mil hectáreas de reservas indígenas". "Y en el caso de"porque formó parte del teatro de operaciones de la Guerra de la Triple Alianza" cuya batalla de Curupaytí se desarrolló a en las barrancas ubicadas a escasos 5 kilómetros, y por eso "tiene un resguardo de carácter histórico" adicional.A su turnoexplicó a Télam que el espacio que ocupará el nuevo parque nacional formaba parte de las 100 mil hectáreas del antiguo "Ingenio Las Palmas" que se instaló a fines del siglo XIX en el lugar -en torno al cual se creó la localidad del mismo nombre- y cerró sus puertas en 1993 después de haber sido estatizado en 1969, tras lo cual todos sus terrenos fueron loteados y vendidos excepto esta área que ya en"Pocos saben que nuestra localidad fue 'la primera luz de la patria', es decir que tuvimos el primer alumbrado eléctrico en 1882 en la fábrica de azúcar que actualmente está en restauración como museo de sitio, aunque tenemos una pulseada con la ciudad de La Plata por quien trajo la primera luz a la República Argentina", explicó al hacer referencia a otro atractivo histórico vinculado al nuevo parque.Por su parte,apuntó que la creación de este nuevo parque "se enmarca en una política integral de crear áreas protegidas en todo el país" en línea con lo discutido el año pasado en la Conferencia de la ONU sobre Diversidad Biológica (COP15) donde "se acordó el objetivo de que para el 2030 el 30% del planeta tenga alguna categoría de protección"."Argentina incluso antes de firmar este acuerdo venía implementando políticas de creación de parques y de protección de sus ambientes: el año pasado se crearon tres parques y se resguardaron otros dos y eso nos permite resguardar determinados ecosistemas a perpetuidad pero con una mirada de generar desarrollo en su entorno para que la comunidad pueda vivir mejor sin que para hacer eso no tenga que afectar el ambiente", dijo a Télam.El funcionario explicó además que"Para el turista naturalista va a ser un lugar muy interesante porque estamos hablando de una laguna que nos ha demostrado una riqueza superior a la que suponíamos al iniciarse el proyecto", dijo."Y para el turista más familiar y recreativo también es muy atractivo porque tendrá la posibilidad de navegar la laguna, acampar, caminar senderos que lo lleven a través de diferentes ambientes que van cambiando muy rápidamente", dijo.explicó a Télam que son tres los principales ecosistemas: "ambiente de palmar pastizal con palmera blanca o caranday, sectores de selva en galería que son fajas angostas de vegetación que acompañan los cursos de agua y por último un ambiente de isleta de monte de madera dura, de quebracho colorado".El guardaparque explicó que una vez creado el parque, comenzará el proceso de construcción del "sector de uso público" que incluirá "un camping con sanitarios y luz, un nuevo camino de acceso, senderos peatonales y viviendas de guardaparques"; un proceso que "llevará varios años"El festival, que comenzó a media tarde y se prolongó hasta la madrugada, incluyóy la realización de un acto oficial en el marco del cual la APN otorgó cuatro nuevas camionetas para las áreas protegidas chaqueñas - dos de las cuales quedarán en Laguna El Palmar- y el Ministerio de Ambiente cedió a la provincia nuevo equipamiento para el Plan Provincial de Manejo del Fuego consistente en dos cisternas "orugas" (tanque de agua adicional), una chipeadora forestal (trituradora) y un camión doble tracción.La feria que se extendió a lo largo de dos cuadras de la calle Belgrano junto al Complejo Casa Grande del ex Ingenio Las Palmas, incluyó stands gastronómicos, de artesanías, educativos y recreativos.El evento fue organizado por la APN, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Cultura de la Nación junto a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible y de Producción, Industria y Empleo de la provincia del Chaco, y los Institutos de Cultura y de Turismo provinciales.