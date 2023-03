"Tenemos que formar profesionales que puedan transformar la realidad social"

Foto: Pablo Añeli

Lidia Blanco, rectora de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, a quien el presidente Alberto Fernández destacó el miércoles por ser la primera mujer y enfermera en ese cargo, en su discurso ante la Asamblea Legislativa , sostuvo la necesidad de "formar profesionales que puedan transformar la realidad social".En diálogo con Télam, Blanco aseguró que el proyecto oficial para aumentar de la inversión en el sector del 6 al 8% del PBI y crear cinco nuevas universidades es "fundamental para garantizar el derecho a la educación".-Fue toda una sorpresa, fue muy importante porque fue evento muy significativo por los 40 años de la democracia, es un espacio donde están las personas que toman las grandes decisiones de nuestro país. Las mujeres venimos bregando por la igualdad de género, pero estas cosas no tendrían que ser tan fuertes. La realidad es que sigue habiendo desigualdades; por eso tenemos que seguir trabajando por la igualdad y evidentemente nos va a llevar un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana.-Me nombró a mí en función de que soy la primera enfermera en ocupar el rectorado y me parece muy importante no sólo en lo personal sino para mis colegas, que siempre nos quejamos lo invisible y la falta de reconocimiento que tiene la enfermería. Deja un mensaje para los que están estudiando o que van a estudiar de que hay otra enfermería posible que tenga el reconocimiento social y económico. La carrera de enfermería está creciendo, hay mucha demanda a nivel mundial, por lo que los Estados tienen que mejorar la formación y las condiciones laborales. Los enfermeros del mundo sostuvieron el sistema sanitario en la pandemia.-Que se pueda expandir el financiamiento de las universidades me parece fantástico, la universidad pública se construye con el aporte de todos entonces todos tenemos derecho a ir. Las universidades tienen que llegar a todos lados y eso se hace abriendo nuevas instituciones. Estos proyectos son fundamentales para garantizar el derecho a la educación. El aumento de los presupuestos podemos mejorar el acceso y la permanencia de los estudiantes al dar oportunidades de inclusión como becas, comedores o alojamiento.-Tuvimos dos años de trabajar con la virtualidad. Se inscribieron muchos estudiantes, incluso de otras provincias, porque el dictado era virtual, pero cuando volvimos a la presencialidad no estuvimos preparados para seguir con la modalidad entonces perdimos a esos chicos, porque les pusimos horarios fijos y muchos quizás trabajaban y no teníamos doble cursado.-Son políticas que le dicen a los estudiantes que es posible, que la universidad y el Estado los van a ayudar. Hay que hacer accesible la universidad, apoyar a los estudiantes en aquellas habilidades que no conocen, sean blandas o duras, darles cursos de apoyo y tutorías. Buscamos que los chicos ingresen, permanezcan y se reciban. También es importante trabajar en la conectividad, facilitar el acceso a las tecnologías, hay muchos chicos que todavía no alcanzaron lo básico.- Los problemas que tenemos hoy tienen que ver con las habilidades de interpretación de textos y consignas. También hay estudiantes que vienen y preguntan si hay química o matemática y se asustan. Hay que amigarse, tenemos que buscar la forma de que no vean un cuco en estas materias porque necesitamos profesionales que contribuyan a la vida productiva del país.-La universidad es la única herramienta que te va a permitir mejorar tus condiciones de vida, es un derecho, hay que garantizarlo y procurar que la mayor cantidad de argentinos accedan. Debemos formar profesionales que puedan transformar la realidad social del país, y para eso tenemos que conocer el territorio, ofrecer carreras que estén siendo demandadas y contribuir al desarrollo productivo de los lugares.