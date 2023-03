La primera emisión de obligaciones negociables de género en el mercado de capitales

"Los fondos comunes de inversión manejan $ 200.000 millones y tienen que invertir en pequeñas y medianas empresas", señalaron desde la CNV.

Un hito para el país

Presentamos los resultados de la colocación de la primera ON de género en Argentina, un hito que marca un avance para la inclusión financiera, las inversiones de impacto y la sostenibilidad de organizaciones sociales.



Más info▶️ https://t.co/9ltDabKGwp https://t.co/hHVJmNhFUW pic.twitter.com/n17aHwqFRM — Pro Mujer (@promujer) February 7, 2023

La emisión de obligaciones negociables (ON) 100% de género por parte de la empresa social de microcréditos ProMujer marcó un hito no sólo en el país sino también en la región y abrió las puertas a nuevas incursiones de este tipo en el mercado de capitales., subrayó a Télam la directora de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Mónica Erpen.Destacó que "lo importante es que se está consiguiendo que el dinero de los fondos de inversión llegue en forma de créditos ínfimos al territorio, a proyectos que no podrían de ninguna manera acceder a un financiamiento en el mercado de capitales y además no los está atendiendo nadie".Al respecto, precisó que "1.700 mujeres se van a beneficiar de esta emisión de $ 200 millones" de ProMujer, y puntualizó que "hay consultas desde distintos países de Latinoamérica porque se convirtió en un hito en la región".También remarcó que "los fondos comunes de inversión manejan $ 200.000 millones y tienen que invertir en pequeñas y medianas empresas", por lo cual subrayó que "hay un potencial enorme para que se puedan fondear y a su vez prestar"., indicó Erpen.Explicó que "el trabajo con ProMujer duró más o menos un año", y precisó que "por su tamaño excedía los ratios de una pyme, porque es una entidad de microcréditos importante, y no podía entrar por la ventanilla simplificada de las ON"."Ahí se nos ocurrió armar un régimen especial que salió más o menos de mitad del año pasado, que inauguró ProMujer. Aunque no sea pyme, si viene con un etiquetado de impacto social y con una entidad de garantía que respalda 100% la emisión, se le permite ingresar al régimen simplificado pyme. Es el régimen de bonos sociales garantizados. Y el banco Comafi estuvo muy activo desde el comienzo de todo esto", remarcó la directora de la CNV.Por su parte, el gerente de Mercado de Capitales de Banco Comafi, Alejandro Haro, afirmó a esta agencia que desde la entidad están "muy involucrados desde el comienzo con esta iniciativa que empujó bastante la CNV de que las organizaciones sociales tengan en el mercado de capitales una fuente abierta de financiamiento".Indicó que "ProMujer salió con el sello exclusivo y específico de emisiones con impacto social, su comprador natural fueron una nueva categoría de fondos de inversión, que son los ASG, ambientales, sociales y de gobernanza".Afirmó que "el tamaño de estos fondos es todavía muy pequeño, $ 2.000 millones, comparado con los fondos pymes, que suman $ 213.000 millones", pero destacó que "la CNV viene trabajando muy bien simplificando los procesos que parecen muy burocráticos pero no son así"."Uno de los roles relevantes del sistema financiero en términos de responsabilidad social y una sociedad más justa es impulsar que el mercado de capitales sea una vía de financiamiento más no solo para grandes compañías, sino para pequeñas y proyectos de contenido social", sostuvo Haro.En tanto, María Laura Tinelli, encargada del área de Desarrollo de ProMujer, sostuvo que "la exitosa emisión de esta primera obligación negociable marca un hito para el país, la región y los mercados emergentes a nivel global".Explicó a Télam que "es un hito porque habilita la utilización de instrumentos del mercado de capitales para actores no convencionales como ProMujer que brinda créditos a mujeres de muy bajos recursos y que operan dentro de la economía real para que se puedan desarrollar y hacer crecer sus negocios"."Este hito fue posible gracias al aporte inmenso que hizo el equipo de la CNV de modificar y simplificar regímenes que hasta ahora eran utilizados principalmente por actores mucho más sofisticados, que pertenecen al mercado de finanzas", subrayó Tinelli.Señaló que "esta emisión de ProMujer habilita la utilización de un régimen nuevo desarrollado por la CNV que le permite a instituciones que brindan servicios financieros a poblaciones desatendidas del país, fondearse dentro del mercado de capitales a mejores tasas y en mejores plazos que las opciones tradicionales".Al respecto, Erpen destacó que "el regulador se puso a la medida de la necesidad del emisor. Buscamos adaptar el régimen para que ProMujer pueda entrar y hacerlo cumpliendo con todas las normativas que implican protección al inversor, con el etiquetado social y la garantía".Por su lado, Haro precisó que "la emisión de ProMujer fue por 12 meses y a tasa Badlar", que está en torno al 70% anual, y remarcó que "el aval es bien relevante porque transforma una inversión de alto riesgo en una que en definitiva no hace más que replicar el riesgo de un depósito en un banco, y permite que muchísimos más actores se animen a financiar este tipo de emprendimientos sociales".