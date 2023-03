De Pedro destacó el potencial de economías regionales y llamó a "trabajar en conjunto"

De Pedro pidió soñar para que "podamos tener un país desarrollado, productivo, con empleo, inclusión y felicidad" / Foto: archivo Prensa.

En Mendoza, participé en el 11º Encuentro Nacional de Productores Vitivinícolas con el secretario @JuanjoBahillo, @vtolosapaz y empresarios de esta actividad que ya se desarrolla en 19 provincias argentinas. Las economías regionales generan trabajo, desarrollo y arraigo. pic.twitter.com/jgtsKPiJLu — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 4, 2023

Una obra que va a dar sustentabilidad al norte de Mendoza con mayor acceso al agua para riego que es más producción vitivinícola, más áreas cultivables y más puestos de trabajo. https://t.co/ia3647lVJZ — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 4, 2023

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, destacó este sábado en Mendoza que "son las economías regionales las que permiten a cada provincia generar empleo, progreso y arraigo" y pidió "pensar y soñar con los próximos años de la Argentina" para que "podamos tener un país desarrollado, productivo, con empleo, inclusión y felicidad"."La Vendimia es, no solo como actividad festiva cultural y popular, sino también como actividad económica, un sector que se supo agrupar muy bien", señaló el funcionario al participar de la primera jornada de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza.En ese sentido, sostuvo que en ese ámbitoDe Pedro participó del encuentro con los ministros de Economía, Sergio Massa; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; los gobernadores de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales; y el nuevo presidente de la Coviar, Mario González.El ministro, que también asistió al, contó que su "bisabuelo sembraba y ya sabía que llovía cuando cosechaba. Mi abuelo y mis tíos también, y yo ya no, hay que empezar a analizar otras cosas"."En las economías regionales ya tienen esa cultura del esfuerzo, de agregar valor, esa cultura respecto de la escasez", aseguró De Pedro durante la reunión anual de la Coviar que se hizo en el hotel Park Hyatt Mendoza,.En ese evento, según un comunicado del Ministerio del Interior, se presentó el balance de gestión vinculado a los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) en su actualización al 2030, y el ministro de Economía anunció un dólar diferencial para las economías regionales a partir del 1 de abril.Después de esa actividad, el ministro del Interiordonde, ante más de 400 participantes entre productores, directivos de Coviar y funcionarios nacionales y provinciales, resaltó la importancia de las economías regionales para el desarrollo del interior del país.Allí recordó que cuando asumió, conversando con el presidente Alberto Fernández dijo "que había que pensar estratégicamente, ver cómo potenciarlas, porque no hay federalismo si no hay empleo concreto en cada rincón de la Argentina, y eso se logra con productores, emprendedores, cooperativas, empresas y comercios".Asimismo, recordó elEl funcionario, además, resaltó el trabajo que desde la cartera de Interior vienen realizando junto con gobernadores de todos los espacios políticos para resolver y administrar eficientemente el agua.En ese sentido recordó el viaje a Israel para ver a quien "resolvió inteligentemente, con innovación y tecnología, la mejor forma de administrar un recurso tan esencial", y que "cuando se piensa en las necesidades básicas, en lo que hace falta en la Argentina, se tiene que dejar de lado las cuestiones políticas o coyunturales".De Pedro, encuentro organizado por la Fundación Grupo América, cuya recaudación es destinada a obras de gran alcance social en la provincia.