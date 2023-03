Ante una semana clave, el FdT debate las opciones más competitivas a la espera de varios actos

Alberto Fernandez: "Nosotros tenemos un camino claro. Mi aspiración no es a ser reelecto, sino que el FdT gane".

El Frente de Todos acelera la actividad política de cara a las elecciones aunque mantiene la indefinición sobre las candidaturas, al tiempo que siguen perfilándose dirigentes que buscan posicionarse, todo en el marco de un escenario que empieza a ordenarse bajo la premisa de buscar el triunfo con la opciones más competitivas, tal como lo remarcó el presidente Alberto Fernández en una reciente entrevista.Las iniciativas del oficialismo van tomando ritmo mientras avanza el calendario del año electoral en un 'in crescendo' que sumará en los próximos días dos hechos significativos: la difusión de los fundamentos del-que en primera instancia inhabilitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos- y elTras el reencuentro formal del jefe de Estado y la titular de la Cámara alta en la apertura de sesiones, el FdT tuvo un par de días de mensajes cruzados entre representantes de los distintos espacios y corrientes internas, aunque hacia el final de la semana elvolvió a resaltar que la prioridad de todos los sectores debe ser poner, por sobre cualquier otra diferencia, la búsqueda de una victoria.En una entrevista con el canal C5N, el primer mandatario afirmó en ese sentido que "lo único" que le pide a todos los argentinos es que "y que"Bienvenidos que todos los que quieran ser candidatos se presenten en una PASO. El candidato lo tiene que poner la gente", puntualizó.Y en ese sentido, profundizó: "(de Todos) gane.Al igual que en otras oportunidades, el Presidente envió unluego de que referentes del kirchnerismo cuestionaran la gestión del Gobierno o directamente al propio Alberto Fernández.Desde Daca, capital de Bangladesh,destacó que "el Presidente ha puesto a la Argentina de pie. Encontró una Argentina de rodillas, la Argentina de Macri era una Argentina sobre-endeudada, con pobreza y sin empleo. Hoy está con una Argentina que crece, una economía con dificultades, pero crece", valoró el canciller."El Presidente está en condiciones de ser quien ha edificado el futuro del país y también quien lo realice. Por eso planteo que es el mejor candidato", propuso Cafiero.Desde el espacio político nucleado alrededor de la Vicepresidenta,fue quien encendió el debate al afirmar: "Me parece raro esas alquimias que a veces se plantean de 'vamos a ganar con un candidato que mide 5 puntos'".Y agregó: "Larroqueque agrupa a un arco bastante amplio de organizaciones sociales, sindicales y políticas.Desde otra mirada,se mostró en desacuerdo al plantear que "la Vicepresidenta ha dicho pública y explícitamente que no quiere ser candidata"."Si hay algo que caracteriza a Alberto es su espíritu democrático, por lo que está totalmente dispuesto a ir una PASO. El tema es ver quién se le anima", desafió Aracre, quien añadió queEn tanto, desde la, convertida en una cita obligada para los dirigentes oficialistas y opositores, la senadora y titular del PJ mendocino,consideró que "Sagasti, por caso, aconsejó que el lanzamiento de las candidaturas se formalice "en un contexto en el que se le dé claridad a la gente".Por su parte,, manifestó que la prioridad en el año electoral será reconocer a la gestión de gobierno como "herramienta fundamental"., resaltó Katopodis.A los debates sobre hipotéticas candidaturas y a las reflexiones sobre cuál sería el mejor perfil para encabezar la lista del oficialismo se sumó por otro lado el impacto que generó elEse episodio trascendió más allá de las fronteras y además generó rporque reflejó una vez más que dentro de la coaliciónSin fecha cierta para la segundase espera que el próximo sábado arranque una campaña organizada a partir de la frase", que tendrá epicentro en el predio de lay es organizado por la denominadaconformada porDesde el entorno de laaunque podría asistir el viernesdonde recibiría el doctoradode esa casa de estudios.De confirmarse su participación, sería su primera aparición pública en un acto en lo que va del año ya que la última vez que concurrió a un evento y brindó un discurso fue el 27 de diciembre último, al inaugurar un polideportivo en Avellaneda.