"Muchas noches, buenas gracias", el nuevo disco de Los Caligaris

A lo largo del año pasado, la banda celebró sus 25 años de trayectoria. Foto: Prensa.

La banda de rock Los Caligaris, especialistas en fusionar ritmos bailables como el ska y el cuarteto, lanzó "Muchas noches, buenas gracias", un nuevo material discográfico de estudio que está disponible en plataformas.Después de haber dado a conocer los cuatro primeros adelantos entre 2021 y 2022:(producido por Camilo Lara),(producido por Eduardo Cabra),(producido por Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes) y(producida por Eduardo Cabra), Los Caligaris presentaron esta semana el material completo.A lo largo del año pasado, la banda celebró sus 25 años de trayectoria con el espectáculo, que tuvo sold out en shows de Latinoamérica y Europa y que cierra el próximo 29 de abril con el show en el Quality Arena de Córdoba.El lanzamiento de-undécima placa de estudio- llega además en un momento particular del grupo, ya que reinaugura la etapa de la independencia y la autogestión de Los Caligaris.En la puesta a punto del material participaron productores de distintos países y reconocida calidad como Eduardo Cabra (ex calle 13), Camilo Lara (Instituto Mexicano del Sonido), Nico Cotton, Martin Lorenzo y Mariano Franceschelli (Auténticos decadentes).“Las noches y las gracias nos enseñaron lo que somos. Una Gracia es un don, algo que hace divertir o un agradecimiento. Gracia divina, la de la música, que nos montó en su vuelo. Nuestras mejores gracias, le ofrecemos al público, dándolo todo en cada show", escribieron Los Caligaris al lanzar el disco.