Schiavi: "Trabajamos en las elecciones en un escenario de vuelta a la normalidad"

Las elecciones presidenciales generales se realizarían el domingo 22 de octubre.

La vuelta a la normalidad en el contexto político social de la, que sin duda marcan este año en el que se realizan elecciones presidenciales, las que tendrán un perfil más parecido a las del 2019 que a las del 2021, destacóEn una entrevista con Télam, el funcionario comentó que "estamos trabajando claramente con una hipótesis de que no vamos a votar en la", que "obligó a muchos cambios porquevinculado a la propia pandemia", por lo que "estimamos las elecciones del 2023 tendrán un perfil más parecido a las del 2019".La última palabra sobre el(CNE), que ejerce esa competencia al ser la autoridad máxima en estas cuestiones pero que aún no definió oficialmente el calendario, aunque sin embargo hay fechas para concretar el proceso que ya están previstas en la ley, precisó el funcionario.Schiavi sostuvo que el, "nos remarcó la necesidad de", y "de reforzar un sistema electoral ya de por sí muy robusto y muy confiable para la población, y con esos lineamientos trabajamos".Ela través de las diferentesoficiales ydará a conocer el, lo cual representa un hito "fuerte" para el comienzo del proceso ya que implica conocer el número final y quiénes están habilitados para votar."La, que esa sí la hace el, tiene fecha ly ahí ya se va desplegando un proceso electoral que tiene parámetros fijados por leyes: lassegún la normativa serán el segundo domingo de agosto, que es el 13 de agosto, y ahí no hay muchas vueltas que darle", señaló Schiavi.En ese punto, el funcionario ratificó que ", o propuesta de proyecto de ley, o propuesta de ley ingresado" paray además nosotros desde el Poder Ejecutivo no podemos hacer mucho más que seguir lo que fija en ese sentido el Poder Legislativo, que es el que tiene la facultad constitucional de decidir en materia electoral"., están los tiempos que tienen que ver conque son en: serían el 14 y el 24 de ese mes, respectivamente. Lasy elen caso de ser necesario, se concretaría elPero el calendario electoral de la Nación no coincide con las fechas de los, que este añoAsí, adelantarán sus elecciones: Neuquén, Río Negro, Jujuy, Misiones, La Rioja, La Pampa, Salta, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Chaco.En tanto,a, mientras quepero aún no dio a conocer el decreto de convocatoria, y evalúan hacerla junto con la Nación las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires.de sus elecciones locales Santa Cruz, Corrientes, Formosa y Santa Fe.hubo 1y, desde esa fecha, el número fue variando, con el mínimo registrado en 2019, cuando fueron sólo cuatro los distritos del interior que se plegaron a los comicios generales."Pero esos comicios no dependen de nosotros", precisó Schiavi, y señaló quese dan su organización y deciden sus propios procesos electorales en forma independiente.Algunas de las provincias tienen prohibido en su Constitución que las elecciones sean simultáneas con las nacionales; otras, por ley; algunas, tienen boleta única o electrónica, lo cual hace difícil hacerlas coincidir con la boleta nacional, y en otras lo deciden las fuerzas políticas locales.El titular de la DINE expresó que "estamos trabajando bajo una situación que presuponemos alejada de las dificultades que nos causó en el 2021, y esto implica ir ya cerrando los procesos administrativos correspondientes que nos permitan en el corto plazo empezar a hacernos de las urnas y sobres que necesitamos para la elección, los materiales correspondientes, material de seguridad, útiles".En el marco de unque fue aprobado por el Congreso Nacional, la DINE ya firmó convenios con la Casa de la Moneda para la impresión de los padrones y con la imprenta del Congreso de la Nación para la impresión de los materiales gráficos, dijo el funcionario."Con elestamos cerrando los últimos detalles para el s, y después estamos muy cerca de cerrar las licitaciones, en un plazo de dos o tres semanas, vinculadas a las compras y contrataciones para el proceso eleccionario", agregó.Para cada elección "tenemos que disponer de aproximadamente unas 110.000 urnas y 40 millones de sobres más todos los materiales adicionales, que distribuimos en los juzgados y éstos a su vez los envían a los lugares de votación vía el Correo Argentino ", explicó.Schiavi señaló que además dentro delse debe contabilizar "un refuerzo para el Poder Judicial en materia de recursos humanos, o sea, de contrataciones y horas extras, y a eso se suma el comando electoral, que es la seguridad que brindan las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales el día de la elección".