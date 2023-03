Alberto Dalla Vía: "El sistema electoral argentino es muy seguro y confiable"

Dalla Vía adelantó que "la tecnología está permitiendo que el escrutinio definitivo se pueda seguir hasta por YouTube" / Foto: Archivo.

El presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, destacó que los resultados de las elecciones en el país siempre fueron "confiables", al cumplirse próximamente 40 años de democracia y de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán este año; elogió la herramienta del debate presidencial establecida por ley y remarcó que en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) se espera para este año "una amplia participación de los grandes espacios políticos"."El sistema electoral argentino es muy seguro. No tiene oscuridad porque está todo a la vista. Las elecciones son confiables. Desde el '83 todos los candidatos que ganaron las elecciones estuvieron legitimados. Nunca tuvimos una elección con un resultado complejo", destacó en una entrevista con Télam el titular del organismo encargado de organizar las elecciones en el país.De cara al próximo, Dalla Vía dice: "Las elecciones para nosotros son una fiesta. Al ser un país presidencialista obviamente cuando se elige un Presidente la elección tiene un condimento mayor que cuando son las legislativas. Eso se ve en los índices de participación y también se ve en el exterior de la Argentina"."La gente va mucho más a votar cuando siente que participa del cambio y además siempre hay una esperanza. Eso es una nota característica del país", describió.El presidente de la CNE llamó además a los ciudadanos a queque realizan las distintas juntas electorales nacionales en las provincias, y que se hace luego del escrutinio provisorio que efectúa el Ministerio del Interior la misma noche de la elección, que es "informativo y no es oficial".En ese sentido, adelantó que "la tecnología está permitiendo que el escrutinio definitivo se pueda seguir hasta por YouTube" y puso como ejemplo la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, que "está trabajando para que se pueda abrir al público, como ya se hizo la vez pasada en el pasaje Dardo Rocha", en la ciudad de La Plata.Con vistas a la primera instancia electoral que serán las PASO, Dalla Vía estimó quecomo las coaliciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio."Hemos tenido años en los que las PASO no tuvieron para la categoría presidencial mucha presencia . A veces sí. Recuerdo la elección de 2015. Es probable que este año, a lo mejor, tengamos una amplia participación de los grandes espacios políticos en las PASO y eso va a exigir de parte de la Justicia organización y control, sobre todo por el tema de boletas", indicó.Lasson un método de selección de candidaturas para cargos públicos electivos nacionales: son abiertas porque esa selección no queda reservada solo a los afiliados de los partidos políticos sino que se amplía a todo el electorado.Sonporque en un mismo día y en el mismo acto electoral todas las agrupaciones dirimen sus precandidaturas de manera conjunta para todos los cargos electivos nacionales en disputa y sonpara toda la ciudadanía habilitada para votar y también para los partidos que presenten lista única.En cuanto a la, Dalla Vía dijo que la Argentina "tiene fortalezas y debilidades" y, éstas últimas, "pueden estar en la mesa de votación, que es el punto más débil, sobre todo cuando no hay fiscales ya que el conteo en la mesa si lleva la firma del presidente y de los fiscales es como una escritura pública"., resaltó Dalla Vía y explicó que "para que un juez o un tribunal se pueda meter a desvirtuar lo que dice el acta de la mesa o el acta tiene que estar rota o la urna tiene que estar rota o tiene que haber denuncias. Puede ocurrir, por eso estamos nombrando las autoridades de mesa con anticipación y reforzando las citaciones y les recomendamos a las agrupaciones políticas que contribuyan a la fiscalización", según explicó.El funcionario indicó además otros temas de la organización de un comicio: "Hay un punto en el cual estamos poniendo mucho la mirada y es. Vamos a ser muy exhaustivos en controlar que realmente se use para eso", dijo.Otro aspecto que remarcó es "el alto crecimiento de partidos políticos sobre todo en distritos como la provincia de Buenos Aires, a partir de un fallo de la Corte Suprema que les permite tener más boletas en la elección"."No vamos a sembrar estado de sospecha. Los partidos necesitan del instrumento para que la ciudadanía se exprese, pero sí lo vamos a controlar de manera muy estricta", reiteró.Por otro lado, destacó la herramienta del, ahora establecido por ley: "Antes en la Argentina no se debatía y el que iba primero ninguneaba al que iba atrás. Esto por suerte se terminó porque ahora es por ley y el que no va pierde la publicidad oficial y además se le coloca el atril vacío" en el recinto donde se desarrolla el debate.Al destacar la confiabilidad del sistema electoral argentino, el titular de la Cámara admitió que las denuncias de "fraude" que a veces anteceden a un comicio son un "clásico" del que "va atrás en las encuestas"."La palabra fraude es usada muy livianamente y es un clásico de cualquier contienda electoral en cualquier país de América Latina. El que va atrás en las encuestan habla de fraude. Esto es un clásico", insistió.Y concluyó: "La palabra fraude que está en nuestra historia por elque existió en el pasado no es una palabra que quepa dentro de la realidad argentina porque fraude técnicamente significa cambiar el resultado de la elección y esto acá no pasó y mucho menos desde el '83 hasta la fecha".