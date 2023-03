Cuidarse en comunidad, una propuesta de ciberactivistas frente a la violencia

"Nos cuidamos entre nosotras y nosotres. Por esto, Persistir y Resurgir tiene su sentido político en plural y de Ética feminista con "E" mayúscula, como Empatía" Nicole Martin

"Queremos aprender a solucionar y a desafiar las violencias que nos oprimen empezando por dotar de herramientas de contención emocional a quienes las atraviesan" Nicole Martin

¿Cómo ayudar a las personas que están en situación de violencia?

La violencia digital que afecta de modo abrumador a mujeres y LGBTIQ+ viene siendo documentada en los últimos años por organismos internacionales y la sociedad civil organizada, pero el desafío es lograr prevenirla y asistir a las víctimas, una tarea que realiza Vita Activa con eje en cuidados comunitarios para crear un plan que incluya un círculo íntimo de personas que acompañe y que ofrece asistencia directa confidencial."Somos ciberfeministas, transfeministas, tecnólogas, periodistas, psicólogas y nos dedicamos a la seguridad digital, a la comunicación sanadora y al diseño de productos digitales provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y México", cuenta a Télam Nicole Martin, directora ejecutiva de la organizaciónY resalta: "La principal trinchera de Vita es nuestra línea de ayuda. Nos pueden encontrar en Signal, Telegram o WhatsApp con el teléfono +52155-8171-1117".Este servicio es un distintivo de la organización, ya que quien se encuentra en una situación de violencia de género digital, muchas veces, no sabe adónde recurrir.Desde Télam se realizó una serie de notas sobre el tema para mostrar que esta violencia online afecta especialmente a las periodistas y a mujeres que expresan sus ideas en espacios virtuales, provocando daño físico, emocional, autocensura, abandono de la profesión, silenciando voces a través del maltrato y afectando al sistema democrático.Hay informes al respecto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) junto al Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, sus siglas en inglés), también de la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la International Women's Media Foundation, de la Relatoría Especial sobre violencia hacia las mujeres de ONU y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que viene resonando y que se activa cuando una periodista, activista o política es centro de agresiones en redes sociales, algo que ocurre con demasiada frecuencia."No hay un sólo paso a paso para enfrentar la violencia digital", es una afirmación de Vita Activa, quien, en diciembre del año pasado, presentó su informeen Buenos Aires.El nombre de la publicación tiene su explicación concreta: "Nos cuidamos entre nosotras y nosotres. Por esto, Persistir y Resurgir tiene su sentido político en plural y de Ética feminista con "E" mayúscula, como Empatía".Allí, las integrantes de la organización comparten su experiencia desde el segundo semestre de 2021, un período de 18 meses en el que, el 40% de ellas periodistas.Las mujeres y LGBTIQ+ se comunicaron con Vita Activa desde Argentina, España, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Rumanía, Uruguay y Venezuela.También sumaron al informe la experiencia de Vita Fest, un festival online "de cuidados comunitarios para la resiliencia digital" donde se reunieron el año pasado para compartir saberes y estrategias.Cansancio crónico, estrés, acoso en línea, violencias, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y el acoso y la vigilancia digital son las situaciones que unen a quienes solicitaron ayuda.Lo que busca la estrategia comunitaria de la organización "es darle la vuelta de tuerca al algoritmo de las redes sociales para que nuestra participación sea más amplia, segura y no esté limitada".Y así surgieron propuestas tales como mejorary crear contraseñas seguras que no se repitan en distintas redes, no vinculadas a datos personales y con caracteres aleatorios y alfanuméricosTambién, en las cuentas de correo y redes sociales, elegir preguntas de seguridad que tengan respuestas que no se puedan encontrar en línea, yLa"cuando sea posible" para las cuentas en redes sociales, es otra opción."Puede ser útil para reporteras y periodistas tener otra tarjeta SIM, así pueden mantener separada su vida pública de su vida privada", es una de las recomendaciones.Revisar lade las redes "puede ser una tarea un poco abrumadora. Si lo consideramos necesario también podemos buscar apoyo para hacerlo", sugieren las integrantes de Vita Activa.A los abusadores y perpetradores digitales "bloquearlos y silenciarlos", dicen.Además, recuerdan la importancia de documentar opara hacerlo.Un distintivo del trabajo de la organización es que también suma ideas para quienes acompañan a personas que están en situación de violencia ejercida de manera digital.Lo fundamental esSon contundentes las ciberactivistas cuando afirman: "No somos les protagonistas. Si alguien nos cuenta que está viviendo situaciones de violencia de género, debemos recordar que todas las decisiones debe tomarlas quien esté transitando el proceso y cuando se esté en condiciones de hacerlo"., resumen.Asimismo, es importante determinar si esa persona corre peligro para acompañarla a buscar ayuda."Cuando las personas usuarias piden ayuda técnica, también buscan contención emocional; además de que no debemos depender más del 'tecnosolucionismo' o de supuestas experticias técnicas para solucionar nuestras crisis en línea", consideran desde Vita Activa."Queremos aprender a solucionar y a desafiar las violencias que nos oprimen empezando por dotar de herramientas de contención emocional a quienes las atraviesan en esta oportunidad o en el futuro", concluyen.El tema del Día Internacional de la Mujer 2023 de ONU Mujeres es, que también pone de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación.