La IA llegó a las escuelas: especialistas en educación llaman a una discusión "urgente"

En noviembre la compañía OpenAi permitió el uso público de su plataforma ChatGPT y luego se sumaron los programas Bard, de Google, y Bing, de Microsfot / Foto: Víctor Carreira.

"Esta tecnología actual pone en jaque esas propuestas a los estudiantes porque la herramienta puede elaborar y relacionar. Puede hacer un montón de cosas y muchas más que ni sabemos todavía" Ariel Merpert

La IA llegó a las aulas

Discutir y aprender para utilizar la IA

Los programas de inteligencia artificial (IA), que están siendo furor y sumando millones de usuarios día a día, ya están siendo utilizados por los estudiantes en escuelas y universidades gracias a la capacidad de los chatbots de dar respuestas acertadas y completas, por lo que especialistas en educación recomiendan tener una discusión "urgente" sobre el uso de esta tecnología en las aulas y sumarla a "nuevas estrategias pedagógicas".Desde que en noviembre la compañía estadounidense OpenAi permitió el uso público de su plataformay luego se sumaron los programas, de Google, y, de Microsfot, la IA se filtró en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el escolar, lo que obliga a reconfigurar ciertos lineamientos ya que estas plataformas pueden crear fácilmente un ensayo académico u otras piezas., explicó a Télam Ariel Merpert, director ejecutivo de la Fundación Ideas que Transforman, organizador de TEDxRíodelaPlata y consultor en implementación de tecnologías en la educación.Merpert se encuentra en Estados Unidos recorriendo las ciudades de Washington, Cleveland, East Lansing, Kalamazoo y Chicago en contacto con funcionarios, emprendedores, profesores y alumnos para conocer distintas formas deque se aplican en escuelas y universidades."Acá explotó el uso de los chatbots de inteligencia artificial, es el tema número uno de la agenda de todos. Se popularizó el uso a finales del año pasado, los tomó en el medio del semestre, entonces muchas tareas se las daban al programa y quedaban perfectas, en un lenguaje natural", contó.Merpert aseguró que el uso de los chatbots generó "un revuelo tremendo" en el ámbito educativo estadounidense por lo que muchos funcionarios y docentes pidieron prohibirlo."Fue una reacción lógica, cuando aparecieron innovaciones tecnológicas la escuela reaccionó de distintas maneras. Cuando apareció laen su momento o después con, ya los profesores no podían dar las consignas terminológicas porque podías copiar y pegar la definición. Esas preguntas entraron en crisis, los docentes cambiaron y se invitó a los alumnos a relacionar, a producir contenidos", explicó el especialista."No obstante, esta tecnología actual pone en jaque esas propuestas a los estudiantes porque la herramienta puede elaborar y relacionar. Puede hacer un montón de cosas y muchas más que ni sabemos todavía", alertó.En una de sus recorridas, Merpert se encontró en Cleveland con una docente que ya sumó a su currícula"Una profesora experta en ciencia y tecnología les pidió a los estudiantes que le pidan al chat una determinada respuesta y que ellos entregaran lo del chat y un párrafo con una versión mejorada con un punto de vista personal", aseveró el director ejecutivo de TEDx y valoró que iniciativas como esa son "un primer paso"."Hay que integrar el chat como un disparador. Hay muchas estrategias, los docentes son creativos y le van a encontrar la vuelta", aseveró.Una de las preocupaciones que vienen alertando varios especialistas en tecnología desde el uso público de la IA es laque brindan las plataformas."Los algoritmos en general elaboran respuestas a partir de un cuerpo de datos, pero esos tienen sesgos, son construidos en la sociedad en la que vivimos, podrían contener actos discriminatorios o información incorrecta", aclaró Merpert a Télam.El uso de los, donde profesionales empezaron a sumarlos en el día a día de sus tareas, tal como lo hizo Merpert y su equipo de TEDx."El otro día estábamos decidiendo el título de una charla para YouTube. Le dimos una síntesis del guión al programa y le pedimos que nos diera un título. No lo usamos literal pero disparó una conversación que generó un mejor título, hizo foco en cosas que no estábamos viendo", señaló el educador y llamó a "entrenarse para sacarle provecho".Merpert definió como "urgente" empezar a discutir la implementación de la IA en las escuelas y universidades."No se viene, ya está. En general nadie lo pensó, es como una de esas cosas que uno cree que va a pasar en el futuro y de repente llegó y no estamos preparados. Es urgente que empecemos a tener conversaciones en las aulas sobre el uso de la tecnología", resaltó y agregó que"Tenemos la ventaja de estar arrancando el año y las clases, tenemos unos meses de adelanto. Hablemos ya del tema, tenemos un margen para aprovechar esta tecnología. Lo que venga puede ser buenísimo o puede ser un desastre, depende las decisiones que se tomen", concluyó.