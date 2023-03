Se publica un disco con el paso de Paco de Lucía por el Festival de Montreaux

Paco de Lucía descolló en el género gitano y también cargó de emoción a la guitarra clásica y académica. Foto: prensa.

A poco más de nueve años de su fallecimiento,para protagonizar la octava entrega de una colección que recoge notables actuaciones realizadas en el Festival de Jazz de Montreux.En este caso, las, dan cuenta de las presencias del artista español de flamenco en el célebre festival suizo entre 1984 y 2012.reúne tomas en vivo de las piezas "Vámonos" (2012), "La Barrosa" (2006), "Solo Quiero" (1984), "Alta Mar" (1984), "El Tesorillo" (2006), "Buana Buana King King" (1984), "Variaciones de Minera" (2012) y "Zyryab" (2006).El material de reciente lanzamiento incluye declaraciones de su colega John McLaughlin quien destacó: "Se han escrito muchos superlativos sobre Paco de Lucía y todos son ciertos. No soy español ni toco música flamenca, pero después de cientos de conciertos con Paco en el 'Trío de Guitarras' con Al Di Meola, o juntos en nuestras giras a dúo, puedo decir que su sed de conocimientos musicales más profundos y su experiencia le permitieron ampliar las tradiciones de la música flamenca".Como compositor, arreglador e intérprete, el artistabajo el nombre de Francisco Sánchez Gómez, no solamente descolló en el género gitano sino que también cargó de emoción a la guitarra clásica y académica, impregnó de un toque propio y cautivante al jazz y hasta derivó con sabiduría en las aguas del blues, de la bossa nova y de la salsa.La colección "The Montreux Years" se lanzó en 2021 y antes de esta recuperación del paso del español por allí también repuso actuaciones de Nina Simone y Etta James, a los que siguieron Marianne Faithfull y Muddy Waters, John McLaughlin, Chick Corea y Monty Alexander.