El Injuve lanzó el concurso "Potenciar Nuestra Innovación" para jóvenes emprendedores

El Instituto Nacional de Juventudes (Injuve) lanzó este viernes el concurso público "Potenciar Nuestra Innovación" (Poni), orientado a "fomentar la cultura emprendedora, asistir al desarrollo de sus capacidades y fortalecer el talento" de los jóvenes emprendedores e innovadores de todo el país."Acompañamos con entusiasmo esta iniciativa del Injuve. Nos parece que el Estado nacional se debía una mirada sobre estos temas: el 'autoempleo', las startups (denominación inglesa que refiere a empresas creadas a partir de innovaciones tecnológicas y de negocios), sobre lo que significa esta nueva forma de generar trabajo. Y nos parece que poner un ojo sobre los temas que de verdad les preocupan a los jóvenes es muy necesario", expresó Lammens en el edificio Zero+Infinito, ubicado en Ciudad Universitaria, en el barrio porteño de Nuñez, donde se llevó a cabo el lanzamiento del concurso público.El Poni se propone fomentar dos categorías de proyectos. Una de ellos fue denominada "Soluciones Innovadoras de carácter tecnológico", la cual apunta a propuestas que mejoren procesos productivos en distintas industrias, servicios, comercio y otros sectores.La otra categoría, llamada "Soluciones Innovadoras de carácter social y ambiental", hace foco en propuestas que resuelvan problemas de las personas y/o comunidades. Entre ellos, menciona: ocio, salud, educación, hogar, conectividad, inclusión social, transición energética, calentamiento global, mejora de procesos para disminución de huella de carbono, implementación de sistemas de monitoreo ambiental y economía circular.En ambos casos, la iniciativa del Estado nacional apunta a proyectos que aún no se encuentren en etapa de comercialización o en funcionamiento, e iniciativas que cuenten con prototipo o estén en marcha.El Poni apunta a jóvenes entre 18 a 29 años, pymes y cooperativas en cuya composición societaria más del 50% de los integrantes sean personas de esa misma franja etaria.Premiará con $ 2 millones hasta cuatro proyectos ganadores, dos por cada una de las categorías.Lammens caracterizó como una "política disruptiva" a la iniciativa presentada por el Injuve. Y dijo: "De unos meses para acá que tiene que ver con abordar las problemáticas que de verdad le cambian la vida a los jóvenes y esta, sin ninguna duda, es una de ellas"."El concurso nacional para todos los emprendedores está destinado a tecnologías e impacto social", explicó a Télam la directora ejecutiva del Injuve, Julia Epstein."Poni quiere generar comunidad y que los pibes se sientan parte de este sistema laboral, y Argentina está lleno de talento", manifestó Epstein.En tanto, la jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, Camila Carra, expresó el "acompañamiento" de ese organismo "al desarrollo del talento de los jóvenes para que puedan presentar sus ideas y convertirse en emprendedores y pymes"."Nosotros -agregó a esta agencia- vamos a realizar la selección de estos emprendimientos, y luego a los finalistas les daremos cursos y capacitaciones".Santiago (29), estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), dijo que "vine para sumarme a Poni con un proyecto relacionado con la hidráulica y manejo del agua, que tengo en mente hace bastante tiempo con un amigo, y me parece super importante poder contar con el apoyo y los recursos".Todos los equipos inscriptos a la competencia serán invitados a participar de la Feria IT Joven que se realizará en Tecnópolis del 19 al 23 de abril para participar de capacitaciones, espacios de intercambio de experiencias y charlas con actores relevantes del sector de la tecnología y la innovación.Además de Lammens, Epstein y Carra, estuvo presente en el evento el presidente de la Fundación Empretec, Adrian Lebendiker.