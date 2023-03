Aceleran en Diputados un proyecto para fortalecer la justicia penal en Santa Fe

La intención del oficialismo es avanzar con esta iniciativa para atender la problemática de seguridad que atraviesa la provincia. Foto: Victoria Gesualdi.

Un plenario de comisiones de Justicia y Legislación Penal de la Cámara de Diputados buscará el miércoles próximo avanzar en el debate del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de darle dictamen ese mismo día.La iniciativa presentada por el legislador del FDT Roberto Mirabella y respaldado por legisladores santafesinos oficialistas y opositores será analizada a las 11 en las comisiones que encabezan el diputado del FDT Rodolfo Tailhade (Justicia) y y la diputada del PRO María Lujan Rey (Legislación Penal)La iniciativa busca crear 13 cargos de fiscal federal, cuatro defensorías y seis juzgados federales. También crea seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales, en un contexto de fuerte incremento de los homicidios y el narcotráfico.La convocatoria se conoce luego de que, en la madrugada de ayer, el frente de un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera baleado en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que dispararon 14 balazos y, además, dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la selección argentina de fútbol.Este proyecto se debatirá un día antes de que concurra a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior de la cámara baja el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y tras reuniones que mantuvo el gobernador Omar Perotti con los funcionarios del Gobierno Nacional para poder fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Rosario.Si bien aún el texto debe ser debatido por la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) y que podría reunirse la semana próxima, la intención del oficialismo es avanzar con esta iniciativa para atender la problemática de seguridad que atraviesa la provincia de Santa Fe."La intención es dictaminar el mismo miércoles en el plenario", aseguró a Télam Tailhade, quien puso de relieve la importancia de avanzar en este texto que contiene 26 artículos, que podría sufrir algunas modificaciones de redacción en el marco del debate.A fines de noviembre de 2022, la comisión de Justicia presidida por Tailhade recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto, que no recibió dictamen favorable.En declaraciones a Télam, Mirabella señaló que "las acciones que debemos realizar son muchas y todas a la vez en el corto, mediano y largo plazo"."En el Congreso vamos a analizar un proyecto que presentamos los 19 diputados por Santa Fe para fortalecer a la Justicia Federal. Lo que pretendemos es que el Senado apruebe los pliegos y se pueda implementar el sistema acusatorio en el nuevo código penal", apuntó el legislador.También pidió que "podamos tener la conducción del Ministerio de Seguridad de la Nación en la persecución criminal"."De esta forma podemos ir desplegando las acciones necesarias de todos los los organismos del Estado, de la Aduana, de los organismos federales, de la justicia puedan articular una acción directa sobre las calles. Además tenemos que hacer inteligencia criminal porque estamos frente a un delito sumamente novedoso en Argentina que tiene características que están ligadas a la narcocriminalidad", remarcó Mirabella.El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por la mayoría de los diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.La iniciativa fue firmada, además de Mirabella, por los legisladores del FDT Germán Martínez, Vanesa Massetani, Alejandra Obeid, María Tejeda, Eduardo Toniolli, Marcos Cleri, y Magali Mastaler, y de JXC Federico Angelini, Mario Barletta, Gabriel Chumpitaz, Germana Figueroa Casa, Ximena Garcia, Juan Martin y los socialistas Enrique Estevez y Mónica Fein.El proyecto que se discutirá este miércoles tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, Ley Nº 27.063, sus normas modificatorias y complementarias.Uno de los puntos esenciales fija que "quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento".También establece la creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 se instalarán en la ciudad de Rosario, siete en Santa Fe, uno en Rafaela, y uno en Venado Tuerto.También propone la implementación de nueve cargos de Defensor Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales tres estarán en Rosario, dos en Santa Fe, uno en Rafaela y otro en Venado Tuerto.Tras el ataque contra el comercio propiedad de la familia Roccuzzo, el presidente Alberto Fernández dijo ayer desde La Poma, en Salta, que "el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio" en Rosario y consideró que se está "haciendo mucho pero algo más habrá que hacer" para combatirlo.El miércoles, al hablar ante la Asamblea Legislativa, el Presidente cuestionó en duros términos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, en relación a la falta de tribunales para la provincia de Santa Fe."Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?", se preguntó el jefe de Estado.Por su parte, la Coalición Cívica (CC) pidió que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la ciudad de Rosario.A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC reiteraron la necesidad de realizar "una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad".