Expertas de la OEA calificaron el ataque a Cristina como un “magnefemicidio”

El Comité de Expertas de la OEA abordó el tema de la violencia contra las mujeres en la vida política. VER VIDEO

Cristina Fernandez Kirchner reunion con la Convencion Belen do Para.// Foto Santa Cruz Alejandro

Fernández de Kirchner, tuvo "vejaciones sobre su imagen que han sido replicadas en medios y redes sociales, donde se naturaliza la violencia". Marcela Huaita Alegre

El intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta puede ser denominado como un intento de "magnifeminicidio". Mesa Peluffo

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, lleva siete años presa.// foto Edgardo Valera

Violencia ejercida a otras referentes

Recomendaciones

Elque visita Argentina paraconcluyó que en el país "subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad" y calificó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un intento de "magnifemicidio", que estuvo alentado por "discursos de odio".Tras iniciar su visita a Argentina el pasado miércoles, las integrantes de(Mesecvi) realizaron una conferencia de prensa a las 16.15 en el Hotel Uno, ubicado en Rivadavia 1944 en la ciudad de Buenos Aires.Allí realizaron una serie decomoque mantuvieron con mujeres representantes del Estado, sindicatos, periodistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil."Este Comité pudo recabar información que da cuenta de la existencia de instrumentos para abordar la violencia en el espacio político. Sin embargo, constató que, a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política", expresó laal leer unque finalizó hoy.En esa línea,consideró que la violencia contra las mujeres en la política "no son hechos aislados", sino que "" y, dijo, que "La titular del Comité estuvo acompañada por la especialista brasileña Leila Linhares Barsted; su par boliviana Lourdes Montero Justiniano; la psicóloga costarricense Sylvia Mesa Peluffo; la secretaria técnica del Mesecvi, Luz Patricia Mejía Guerrero; la experta independiente argentina Susana Chiarotti, y la responsable de comunicación, Tatiana Bensa.Huaita Alegre afirmó que entre los testimonios recogidosdonde detalla con bastante argumentación cómo hay un discurso de odio que puede haber estado pavimentando en algunas acciones que terminaron con un intento de feminicidio sobre el cual el comité se pronunció el año pasado".De esa manera, se refirió a lacon la vicepresidenta en la que presentó un informe de 96 páginas sobre la violencia recibida a lo largo de su vida política."Cuando las mujeres participamos en la vida política muchas veces estamos expuestas en relación con nuestra imagen, los insultos sexistas y gráficos que hacen mella de nuestra imagen ante la ciudadanía", sostuvo Huaita Alegre y señaló que eso sucedió con el caso de Fernández de Kirchner, ya que, tuvo "vejaciones sobre su imagen que han sido replicadas en medios y redes sociales, donde se naturaliza la violencia".", completó.En tanto, laen declaraciones a Télam calificó al encuentro con la mandataria como "muy agradable" y manifestó que la vio "conmovida y preocupada por su seguridad, porque, según dice, la investigación sobre el atentado va muy lento".Durante la conferencia, Mesa Peluffo sostuvo que el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta puede ser denominado como un intento de, en sintonía, con la calificación que la propia Fernández de Kirchner había realizado sobre el hecho, al decir, que se había tratado de unDe esa manera, la psicóloga explicó que "En tanto, en elleído se señaló que, especialmente las máximas figuras como la Vicepresidenta, la Presidenta de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), o las lideres sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca,A la vez, se expuso que "estos hechos se agravan por una evidenteque parece ser sistemática".Las integrantes del Comité tambiény de lay además mencionaron elDe esa manera, la especialista brasileña Linhares Barsted señaló quehay uns "cuando se amplía la presencia de la representación política de las mujeres".Sobre el caso de la, Mesa Peluffo afirmó a Télam que la líder de la agrupación Tupac Amarur" y consideró que eso"Eso ha determinado que haya tenido un, afirmó, y denunció que "los siete años que lleva presa no se computa dentro de la pena (en su contra), lo cual es absolutamente violatorio de los derechos humanos".En declaraciones a Télam, Huaita Alegre explicó que en lasse hande investigación en violencia política contra las mujeres; al poder judicial, para que actúe con la debida diligencia cuando hay causas de ese tipo, porque lo que venimos recogiendo es que hay archivamientos en tanto no hay sanciones".Y continuó con las rpara que observe estas situaciones que se viene dando a nivel de las provincias, y especialmente a los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad en no seguir replicando esos discursos de odio".En esa línea, en su intervención Huaita Alegre había realizado "sobre elpor "haber considerado que puede hacer sus propias capacitaciones independientes del poder Ejecutivo", y había señalado, que es "muyEntre las recomendaciones, también sque incluya a la(Convención de Belém do Pará)Esa convención define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.