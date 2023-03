Prohíben a un acusado de abuso grupal contactar a la víctima y que dé una entrevista

Para las audiencias, que serán al menos una decena, se citará a alrededor de 25 testigos / Foto: Victoria Egurza

El hostigamiento a la víctima

El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero del año pasado / Foto: Raúl Ferrari

Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima

El abuso

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El tribunal oral que llevará a cabo el juicio an cometida hace poco más de un año en el barrio porteño de Palermo dictó para uno de los imputados una prohibición de contacto con la víctima y el núcleo familiar de esta, luego de que el sospechoso le envió a ella, desde la cárcel, un video a través de la red social Instagram.En un fallo de cuatro páginas, al que accedió Télam, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 también le prohibió al acusadobrindar una entrevista televisiva, tal como lo había solicitado su defensa.“(…) a los efectos de preservar la integridad de la víctima y evitar el entorpecimiento de la investigación, entendemos pertinente (…) disponer una prohibición de contacto con la víctima y su núcleo familiar por parte del imputado Thomás Fabián Domínguez por cualquier vía -a saber: cualquier medio telemático, teléfono, whatsapp, mail, Instagram, Facebook, o cualquier otra red social u otra modalidad de contacto-, hasta tanto culmine el proceso penal”, indicó el TOC.A su vez, Jorge Alfonso, abogado defensor de Domínguez, había pedido al tribunal autorización para que el acusado brinde una entrevista periodística desde la cárcel para su posterior televisación, ante lo cual, la querella se opuso porque podría implicar una “severa afectación de la psiquis” de la víctima., señaló el tribunal en coincidencia con la querella.Y agregó que se encuentran “compelidos a velar por evitar que se distorsione el ámbito en el cual se deben ventilar las cuestiones relativas a los hechos, es decir, el debate oral, el cual no será de carácter público dada las características del delito de que se trata, pues estamos ante un proceso de naturaleza eminentemente privada”.Por su parte, los abogados de la víctima, Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, también habían denunciado que la joven sufría “acoso” a través de las redes sociales.Sin embargo, el fiscal ante el tribunal, Francisco Figueroa, dictaminó que no se habían aportado “constancias” suficientes para verificar la existencia de esos hechos, por lo que el TOC dispuso que la querella recurra a la vía de la denuncia en el fuero pertinente para que se investigue.Los querellantes también mencionaron en su denuncia a la madre de Domínguez y a la madre y hermana de, otro de los detenidos, por sus apariciones el 10 de febrero pasado en el programa "Todas las tardes" que se emite por Canal 9.Los abogados plantearon que, desde el día que fue emitido ese programa de TV, su asistida "comenzó a recibir diversos mensajes por redes sociales", pero destacaron que "lo preocupante de esta situación" fue que "el propio Thomás Domínguez tomó contacto con ella mediante su perfil de Instagram".Los letrados informaron que el mensaje que recibió la chica provino del perfil "THpluggg", que pertenece a Domínguez y que consistía en un link de un video de 36 minutos titulado "Caso Palermo: era todo mentira", en el que una influencer analiza los testimonios y videos del caso, defiende a los imputados y los considera inocentes.En tanto, el abogado de Domínguez, Jorge Alfonso, se mostró sorprendido con la denuncia y aseguró a Télam que su defendido le "negó" haber enviado ese mensaje."No tiene celular en el penal. Él no fue, quizás alguien tenga la clave de su cuenta y lo haya mandado en forma generalizada a otros y por una cuestión involuntaria, lo recibió esta chica. Él me lo niega rotundamente y estaba asustado y preocupado", agregó.Por otra parte, las fuentes judiciales informaron a Télam que todo indica que, por cuestiones de agenda, el TOC 14, actualmente integrado por los jueces subrogantes Gustavo Valle, Domingo Altieri y Gabriel Vega, recién realizará este juicio durante el segundo semestre de este año.Para las audiencias, que serán al menos una decena, se citará a alrededor de 25 testigos y el fiscal de juicio será Fernando Klappenbach.Además de Domínguez y Cuzzoni, los otros acusados sonTodos cumplen prisión preventiva en penales federales y están imputados como "coautores" de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, y de las "lesiones leves" -de un mes a un año de prisión-, ocasionadas a un vecino al que golpearon porque creyeron que los filmaba con su celular.El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero del año pasado, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica, se enfrentaron a ellos y llamaron a la policía.Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima, el relato de la propia joven que dejó en claro que nunca dio el consentimiento y el de los testigos que la auxiliaron.