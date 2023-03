Insúa sobre Huracán: "Vamos a tener en frente a un buen rival"

Foto: Eliana Obregón.

La previa

El entrenador de San Lorenzo de Almagro,, aseguró este viernes que su equipo llega "bien" y que irá "a ganar" el clásico con Huracán, del próximo domingo, a las 19:15 ante Huracán, de visitante, en el estadio Tomás A. Ducó, por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol."Nosotros llegamos bien, vamos a ir a ganar. Es un partido importante como cualquier clásico. La gente a los partidos con Boca yles da un valor adicional. Nosotros llegamos muy bien y vamos a ir a ganar", destacó el "Gallego" al término del entrenamiento en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro.Sobre el encuentro del fin de semana, el entrenador "azulgrana" lo consideró con "un grado de dificultad alto, pero estoy seguro que vamos a estar a la altura de las circunstancias"."Los arranques (del torneo), a veces no tienen relación con los finales del campeonato. Ellos (por Huracán), llegan en forma excelente (está un punto por abajo del conjunto de Boedo con 11 unidades y en la quinta posición), consideró el DT.Además el técnico admitió sobre el rival, que el "hecho de jugar la (Copa) Libertadores (el miércoles pasado venció a1 a 0 en el partido de vuelta, como local y en la ida empataron 0 a 0) y el campeonato local, le da plenitud en cuanto a ritmo de competencia".El entrenador de 61 años no confirmó la formación que se medirá con el "Globo" y declaró: "Nos queda el último entrenamiento mañana por la mañana y después tendremos claro el equipo para el domingo".Aunque el exmediocampista de Independiente, de Avellaneda, consideró que "no va a cambiar demasiado del que viene jugando"En la práctica de este viernes, el volante Agustín Giay (se recuperó de un esguince de tobillo que sufrió en el seleccionado Sub-20), fue titular en lugar de Gonzalo Luján, por lo que será el único cambio que presentará el plantel.De esta manera el club de Boedo, saldrá a la cancha con Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez y Gastón Hernández; Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez y Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.San Lorenzo se medirá por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol ante Huracán, en Parque de los Patricios, encuentro que comenzará el domingo a las 19:15, controlará Facundo Tello y trasnmitirá ESPN Premiun.