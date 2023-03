Confirmaron el acto en Avellaneda para pedir por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner

☀️🇦🇷 LUCHE Y VUELVE✌🏾



A 50 años del triunfo popular que llevó a Perón de vuelta a la presidencia, volvemos a encontrarnos en un plenario de la militancia.



🗓️ 11 de marzo.

📍 Ramón Franco 5050, Avellaneda.

🕓 16 hs. pic.twitter.com/3TSxgNB0GF — La Patria es el Otro (@patriaeselotrok) March 3, 2023

El espacio político La Patria es el Otro, que nuclea varias organizaciones kirchneristas y que conduce el ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, confirmó la realización de un acto en el municipio de Avellaneda el próximo sábado 11, donde se dará un apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se pedirá que sea candidata a presidenta en las próximas elecciones.Con la consigna “Luche y Vuelve”, la misma que utilizó el peronismo en los ´70 para vencer la proscripción del expresidente Juan Domingo Perón y lograr su regreso del exilio en España, la organización La Patria es el Otro lanzó este viernes la convocatoria en redes sociales con la realización del encuentro militante., dicen los flyers que publicaron varios dirigentes kirchneristas en sus cuentas de redes sociales.A 50 años de ese triunfo electoral con el regreso del peronismo a las urnas, el plenario de la militancia kirchnerista se realizará el-Ramón Franco 5.050- y hasta el momento no está confirmada la presencia de la Vicepresidenta.La fecha elegida no es casualidad: el 11 de marzo de 1973 marcó el regreso del peronismo a una contienda electoral luego de 18 años de proscripción, siendo electo presidente el candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor Cámpora, quien contaba con el apoyo de Perón, que no pudo ser candidato.En esa oportunidad, Perón no se pudo presentar en esos comicios porque la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse convocó a elecciones con una cláusula que exigía que los candidatos presidenciales debían fijar su domicilio en el país el 25 de agosto de 1972, lo que excluía al líder del movimiento justicialista porque en esa fecha se encontraba exiliado en España.Uno de los objetivos delfue que esa cláusula no tenga vigencia y poder ser candidato, pero no lo logró, por lo que se volvió a Europa en diciembre de ese año y recién pudo regresar a la Argentina definitivamente el 20 de junio de 1973.