Destacan la presencia argentina en la Feria Internacional de Turismo de Berlín

Embajador argentino en Alemania, Fernando Brun.

Foto: ITB Berlin.

El embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, dijo que el Gobierno trabaja “para que el impacto del turismo en la Argentina sea indeleble en los próximos años” y destacó que con esa impronta una delegación oficial participará de la ITB de Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, que se desarrollará del 7 al 9 de abril."ITB Berlín se posiciona entre las más importantes del mundo y hoy, por primera vez pospandemia, vuelve a reunirse" de forma presencial, destacó el diplomático en una entrevista otorgada a Télam Radio.Brun precisó que la delegación nacional "llega a esta feria con una estrategia muy marcada a partir de una recuperación del turismo potente, un lugar donde la Argentina muestra haber alcanzado los niveles de la pre pandemia, tanto en el impulso de la llegada de visitantes de la región como Estados Unidos o Europa. Eso lo marcado hace muy pocos días el ministro (Matías) Lammens"."Entonces, en un mundo que tiene que buscar o redescubrir mercados tan bien posicionados como la Argentina, como Sudamérica en general, a partir de la variedad, y a mí no me gusta decir de todos los paisajes, sino de la cantidad de los servicios y la cantidad de los productos que la Argentina ofrece y que los ofrece desde una zona de paz hacia mercados con una impronta muy grande en el mercado internacional de viaje con grandes mercados receptores que hoy siguen cerrados, como los grandes países asiáticos", agregó.En ese sentido, el diplomático sostuvo queAnte la consulta respecto a la recuperación del turismo receptivo, Brun completó que significa "el ingreso de divisas, reactivación y ampliación de las inversiones existentes y las que se postergaron por la pandemia y al mismo tiempo, un impacto directo en lo que es la creación de puestos de trabajo para numerosas economías regionales. No hay economía regional que no esté directamente relacionado con esos servicios turísticos".Por otra parte se refirió a la declaración conjunta, sobre fines de enero, del presidente Alberto Fernández con el canciller alemán Olaf Scholz, de fortalecer el vínculo e impulsar acuerdo entre el Mercosur y Unión Europea, y su incidencia sobre el intercambio turístico."Es una señal muy clara -la visita- y eso es un tren que la Argentina tiene que aprovechar y está aprovechando en todos los sentidos", dijo y tras enumerar una serie de sectores productivos "que marcan el pulso de la producción en el mundo", citó también que esa visita es "de un impacto muy especial" para el turismo.Asimismo, confió a Télam Radio que "Argentina está desarrollando como diferencial de sus actividades turísticas y como parte de la agenda de trabajo que van a desarrollar el ministro (Matías) Lammens, la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, y el presidente del Inprotur, Ricardo Sosa reuniéndose con máximos representantes de las agencias y las compañías de cruceros, como pueden ser las entidades turísticas que promocionan históricamente Sudamérica y aún aquellos que no la promocionaban y que hoy se ven interesados".La agenda también abarcará cadenas de hoteles y líneas aéreas que tradicionalmente conectan Europa con la Argentina, y en ese sentidoPor otra parte, diferenció ITB de otras ferias internacionales de turismo en razón a que la alemana "es específica para los profesionales del sector", no abierta al público.Asimismo, resaltó el trabajo del Ministerio de Turismo y Deportes y el Improtur "en lo que es la aplicación de elementos y paneles, diría de inserción inteligente en el mundo a través de tecnologías de nueva generación para identificar perfectamente cuáles son las empresas a las que estamos llegando con propuestas de inversión".", concluyó.