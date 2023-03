Aníbal Fernández: "La discusión no es solo el narcotráfico, sino las situaciones mafiosas"

"Nuestro trabajo nos ha permitido detener durante el año pasado a unas 2.077 personas" / Foto: Julián Varela.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que "la discusión en Rosario no es solamente el narcotráfico", sino que también debe discutirse sobre "las situaciones mafiosas", en las que "se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales y sicariatos", al tiempo que aseguró que las fuerzas federales a su cargo trabajan "con esfuerzo" y que no bajan los brazos "en ningún momento"."La discusión en Rosario no es solamente narcotráfico, la discusión tiene que ver con situaciones mas mafiosas que otra cosa, en la cual se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales, sicariatos, muchas cosas de las que no se están hablando, a la que otros no están prestando atención y nosotros sí", dijo Fernández en diálogo con Urbana Play.Sobre las tareas realizadas en esa ciudad, el ministro dijo que"Nuestro trabajo, con el esfuerzo de más de 3.500 hombres y mujeres de las cuatro fuerzas federales, con un comando unificado y con mucha inteligencia criminal,en un total de 2.050 procedimientos realizados. El esfuerzo lleva su tiempo y no bajamos los brazos en ningún momento", expresó.Al respecto, el funcionario nacional enumeró las, tres de las cuatro a la que se les atribuyen los resonantes hechos criminales cometidos en Rosario en las últimas décadas.Consultado sobre el motivo por el cual los detenidos siguen operando desde las cárceles, Fernández dijo que se debe seguir "trabajando fuertemente" para que esas personas no tengan acceso a teléfonos e impedir así su contacto con el exterior con fones criminales."Es indispensable que se resuelva el tema en unidades carcelarias, sino le hacemos una suerte de home office a este tipo de tareas que el daño que hacen es mayúsculo", añadió.Sobre el ataque al supermercado del suegro del astro futbolístico Lionel Messi , cometido el jueves a la madrugada, y consultado puntualmente sobre si el lugar estaba o no bajo vigilancia preventiva, el Ministro dijo que"Todas las semanas, los martes, se hace una mesa en la que participa también la policía de Santa Fe, en la que se discuten los trabajos que se van a llevar a cabo esa semana, a los que se llama faja de empañamiento. A cada uno se le asigna una faja en la que tiene que trabajar, esa faja no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería", dijo sobre elFinalmente, consultado sobre la compra de equipamiento como drones, realizados por la exministra de Seguridaddurante la gestión de Mauricio Macri, para combatir hechos criminales, Fernández dijo que "lo único" que hay sony que fueron comprados en Israel que no pueden usarse hasta que se envíe a técnicos que instruyan sobre cómo hacerlos funcionar., aseguró.