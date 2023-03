La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento a Nilda Garré

Nilda Garré. Foto: archivo.

La Cámara Federal porteña confirmó elen duplicidad de salarios mientras ocupó cargos públicos, al ratificar que no hubo delito.La decisión fue de los camaristas de la sala II del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes ratificaron el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, según la resolución a la que tuvo acceso Télam"La decisión impugnada descartó las hipótesis de investigación tendientes a determinar si la nombrada había percibido, de manera indebida y simultánea, una duplicidad de salarios y/o haberes previsionales mientras se desempeñaba como funcionaria de la administración pública nacional", recordó el fallo que confirmó el sobreseimiento.Al tomar esa decisión,, se recordó.También se sostuvo que "no se pudo determinar efectivamente que Garré hubiera obtenido alguna ganancia"."Aún cuando hubiera recibido ingresos provenientes del registro, esa conducta no estaba prohibida entonces por la norma, al igual que la percepción simultánea de la jubilación, puesto que ambas situaciones fueron vetadas recién a partir de decretos sancionados con posterioridad", explicaron los jueces en relación al fallo que la sobreseyó.por denuncia de los entonces senadores nacionales Gerardo Morales, José Cano, Alfredo Martínez y Luis Naidenoff, quienes en ese momento refirieron "haberse opuesto a la designacion de Nilda Garré como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en razón de supuestas irregularidades asociadas a su trayectoria en la función pública"."En concreto, los denunciantes informaron que en el año 1989 Garré fue designada encargada titular del Registro Seccional de la Propiedad Automotor nro. 57 de esta ciudad, y que desde el año 1995 hasta el momento de esa presentación (año 2013) la nombrada gozó de una licencia casi ininterrumpida, la que habría abarcado el período temporal en el que desempeñó otros cargos en la administración pública y en el Congreso de la Nación".En disidencia votó el tercer integrante de esa sala del Tribunal de Apelaciones,