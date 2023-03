Perczyk: "El ajuste de Macri implica tres planes Conectar Igualdad por año" y tres años de libros

Foto Diego Levy

Macri prometió la construcción de 3.000 jardines de infantes y construyó 150. Nosotros no los prometimos y vamos a terminar con 400. Los datos son contundentes

Los objetivos son la escolarización de todos los chicos de cuatro años, universalizar la sala de tres (años), ampliar la jornada extendida en la primaria.

Perczyk trazó los lineamientos generales del proyecto de Expansión de la Inversión Educativa.

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, destacó que en los últimos años se está "recuperando el financiamiento" educativo, dijo que en 2022 se invirtió el 5,2% del PBI en el sector y que el objetivo para el período actual es llegar al 5,4%. También criticó el ajuste realizado por el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en esa área por no asegurar la inversión "que correspondía por ley".En diálogo con Télam, Perczyk trazó los lineamientos generales que tendrá el proyecto de Expansión de la Inversión Educativa para garantizar el aumento de los fondos para el sector del 6 al 8% en los próximos 10 años, anunciado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso , y subrayó la importancia de la ampliación horaria en las escuelas primarias.Perczyk (JP): El último año del mandato de (la expresidenta) Cristina (Kirchner) se invirtió el 6% del PBI y en los cuatro años de Macri no se aseguró el financiamiento que correspondía por ley, fue cuando más se redujo la inversión en educación. Hubo un ajuste muy importante: en el primer año se invirtió el 5,6% y en el último (2019) 4,9%. Estamos recuperando el financiamiento, el año pasado invertimos 5,2% y este año tenemos que llegar al 5,4%. La propuesta es ir incrementando el presupuesto en los próximos 10 años. El ajuste de Macri implica tres planes Conectar Igualdad por año y tres años de todos los libros que tienen que recibir los chicos.JP: Los objetivos son la escolarización de todos los chicos de cuatro años, universalizar la sala de tres (años), ampliar la jornada extendida en la primaria para llegar a todos, prioritariamente a los sectores populares. Que todos tengan al menos 25 horas semanales de clase con libros, conectividad, capacitación para los docentes gratuita y financiada por el Estado, una segunda lengua, transformar la escuela secundaria, duplicar la cantidad de escuelas técnicas o agrarias, transformar la escuela superior y garantizar las funciones de la universidad argentina: investigación, extensión y docencia. La ley debe garantizar que los adultos terminen la escuela primaria y secundaria con programas presenciales y de educación a distancia.JP: La ampliación horaria es la medida de transformación de la escuela primaria más importante que tuvo la Argentina en más de un siglo. Significa la incorporación de una hora más de clase que implica un 25% más de tiempo escolar por día, 38 días más de clases por año y que pone a la Argentina en la vanguardia del tiempo escolar en la región. De 720 horas anuales pasamos a 960.JP: Estamos trabajando en los convenios con las provincias de San Luis y Misiones para completar todo el recorrido nacional. La semana pasada firmamos con La Pampa, Chaco y Mendoza, y estamos muy cerca de firmar con la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que ya implementaron la ampliación en el 100% de las escuelas como Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Formosa y Tierra del Fuego.Esta ampliación del horario significa un 25% más de salario para los docentes, directores, vicedirectores y secretarios de 20.000 escuelas. Lo que se suma al resultado de la paritaria, que significó un incremento del salario inicial de todos los docentes argentinos a 130.000 pesos a partir del 1 de marzo.JP: Sí. Hay chicos que tienen dificultades en otras disciplinas y las tienen porque tienen problemas en lengua y matemática. Hay que garantizar lo estructural.JP: Gran cantidad de chicos se habían desvinculado de la escuela. Lo que queda como herencia positiva es que Argentina logró recuperar a todos los pibes. Todos volvieron a la escuela. La sociedad se lo tiene que reconocer a la familia, al esfuerzo de los chicos, a las escuelas que los buscaron y convocaron, a los municipios, a los ministerios provinciales y al Gobierno nacional que invirtió más de 5 mil millones de pesos para que vuelvan a las aulas.Ahora tenemos el desafío de retenerlos en la escuela. El programa Volvé a la Escuela se transformó en un plan que se llama Aprender Más.JP: El año pasado distribuimos 611.000 computadoras y haremos otro tanto este año. Estamos, también, garantizando conectividad en 2.000 escuelas por semana. Hay gran cantidad de provincias en las que los chicos tienen espacios de tecnología como robótica, y este es un camino que hay que seguir y que, además, requiere mucho conocimiento de lengua y matemática. También estamos garantizando más de 20 millones de libros.JP: Tenemos que asegurar más años, más días, y más horas de clase. Después de cuatro años de ajuste y dos de pandemia, lo que viene es trabajar para reparar el daño causado y, al mismo tiempo, construir la escuela que se necesita para el siglo XXI. Estos pasos se están dando.JP: Lo vamos a meter en la campaña porque tenemos mucho para decir. La pérdida del salario real, los datos de ajuste del gobierno de Cambiemos, el vacío de las bibliotecas escolares, la desarticulación del programa Conectar Igualdad, la deuda de la gestión macrista con las universidades públicas; todo eso va a aparecer.Nosotros vamos a hablar de la recuperación del salario y de las becas, de la implementación del programa Libros para Aprender o de la puesta al día de las universidades públicas.Macri prometió la construcción de 3.000 jardines de infantes y construyó 150. Nosotros no los prometimos y vamos a terminar con 400. Los datos son contundentes.