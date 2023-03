Ola de calor: sigue el alerta rojo en CABA y provincia de Buenos Aires

🌡️⚠️SAT POR #TEMPERATURAS EXTREMAS: #CALOR



🟥Sectores de Bs As, CABA.

🟧Sectores de Bs As y Entre Ríos.

🟨Bs As, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, sectores de Sgo del Estero, San Luis y Mendoza.



SEGUÍ LAS RECOMENDACIONES

🔗https://t.co/BHn7ihtFdc https://t.co/41nXJDr71B