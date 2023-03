Se cumplen 50 años del debut de René Houseman

El "hueso" y Maradona. / Foto: Télam.

este sábadode la historia, "El Hueso" o "El Loco", uno de los tres dioses del Olimpo de los punteros derechos, junto con Orestes Omar Corbatta y Claudio Paul Caniggia.En efecto, el domingo 4 de marzo de 1973, por la primera fecha del Torneo Metropolitano, Houseman consumó su bautismo en el equipo de Huracán que goleó por 6-1 a Argentinos Juniors en Parque Patricios.Nacido en La Banda, Santiago del Estero, Houseman se había criado en el Bajo Belgrano porteño, en cuyos potreros deslumbró por una habilidad indescifrable y una notable facilidad para llegar al gol.y ahí se constituyó en factor fundamental para la concreción del ascenso de la C a la B en 1971.En el verano del 73, el director técnico César Luis Menotti lo sumó a la pretemporada de Huracán en Mar del Plata y, más temprano que tarde, Houseman brilló en una delantera que cobraría visos de legendaria, con Miguel Ángel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.De ahí en más, y por un lapso aproximado a los siete años, Houseman tocó las altas cumbres: fue campeón con el referido Huracán, destacó con la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 74 y participó en el equipo que ganó el Mundial 78.Sin patear penales, convirtió 109 goles y se ubica en el puesto 71 entre los máximos anotadores de la historia del fútbol criollo en Primera.(También hizo 15 goles en Primera C y uno en Primera B).Su poco apego a la disciplina de los entrenamientos y problemas personales que no vienen el caso, acortaron su carrera, pese a lo cual dejó una huella indeleble: vistió las camisetas de River, Independiente, Colo Colo de Chile, AmaZulu de Sudáfrica y Excursionistas.En la Selección Nacional completó 51 presencias y marcó 13 goles.Houseman dejó una marca indeleble por su asombrosa creatividad.El recuerdo de Babington lo testifica: "René es el único jugador al que vi gambetear en el aire. Después de Maradona, es de lo mejor que vi".El entrañable "Hueso" falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de marzo de 2018, a los 64 años.Aquel 4 de marzo de 1973, Huracán alistó a Héctor Roganti; Nelson Pedro Chabay, Alberto Fanesi (Daniel Buglione), Alfio Basile y Jorge Carrascosa; Miguel Brindisi, Francisco Russo y Carlos Babington (Eduardo Quiroga); René Houseman, Roque Avallay y Omar Larrosa.Los goles fueron marcados por Brindisi por dos, Babington por dos, Larrosa y Quiroga.El gol de Argentinos Juniors lo anotó José Néstor Pekerman.