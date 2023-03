Quintela defendió el federalismo y dijo que la Corte Suprema provoca "orfandad jurídica"

Quintela realizó una fuerte defensa del federalismo. Foto: prensa.

"Nosotros somos los que producimos las riquezas que se administran y que tributan en Capital Federal. Debatamos la intromisión del Poder Judicial de la Nación"

Apertura del 138 período de sesiones ordinarias. Foto: prensa.

“Tenemos una nueva visión de Provincia, con sentido federal, reformador e inclusivo, con políticas de estado que impactan en la vida de la sociedad"

El mandatario provincial habló durante casi una hora y media destacando los logros de los tres años y tres meses que lleva de gestión

-a quienes acusó de provocar "orfandad jurídica"- y ratificó la necesidad de la reforma constitucional provincial, en el mensaje que pronunció la noche del jueves para abrir el 138 período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados provincial.Luego de una jornada signada por una fuerte tormenta en la Capital provincial y el corte de energía eléctrica que afectó a gran parte del país, el acto de inicio de sesiones legislativas se desarrolló finalmente este jueves, por primera vez en el Parque de la Ciudad y al aire libre.En su alocución,, dejando un fuerte mensaje de cara a la búsqueda de su reelección.La Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja abrió la noche del jueveds su 138vo. período de sesiones ordinarias en un escenario inédito, en un predio contiguo al nudo vial que une el Parque de la Ciudad con la zona sur a través de la avenida Néstor Kirchner que se encuentra en plena ejecución.Apenas caída la tarde, bajo los últimos rayos del sol que se ocultaba detrás del cerro Velasco, la vicegobernadora Florencia López y los 36 diputados que conforman el órgano unicameral cumplieron las formalidades de la sesión, con la elección de las autoridades de este nuevo período, antes de dar paso al recibimiento del gobernador al recinto.En uno de los pasajes más fuertes de su discurso,y señaló que "la Corte Suprema está siendo cuestionada, provocando orfandad jurídica, por eso acompaño al Presidente y a la Vicepresidenta para enderezar este camino”.En este sentido,, que no tiene avances en su proceso. Como hombres y mujeres en la democracia, no podemos sostenerlo y apoyamos el pedido de juicio político que lleva adelante el Congreso”.Además, el gobernador hizo una fuerte crítica a la decisión de la Corte Suprema de avanzar contra los recursos de las provincias: "Nosotros somos los que producimos las riquezas que se administran y que tributan en Capital Federal. Debatamos la intromisión del Poder Judicial de la Nación, porque avanzaron contra el Poder Legislativo restituyendo una ley que no les correspondía a su competencia. Lo hicieron para apropiarse de Consejo de la Magistratura".A tono con el discurso de Alberto Fernández en el Congreso el miércoles,y a la que sólo les corresponden los fondos que determine el Ejecutivo nacional. Haremos una defensa irrestricta de los intereses populares, del federalismo, para que nuestra gente se desarrolle en un marco".El mandatario provincial habló durante casi una hora y media destacando los logros de los tres años y tres meses que lleva de gestión, signados por la pandemia de Covid19, la crisis internacional por la guerra en Ucrania y la creciente inflación.“Tenemos una nueva visión de Provincia, con sentido federal, reformador e inclusivo, con políticas de estado que impactan en la vida de la sociedad, mejorando la calidad de vida de nuestra gente”, fueron las palabras iniciales de Quintela.En ese marco, remarcó por primera vez el contraste con el poder concentrado:, contra una mirada centralista que reproduce una clase privilegiada, con concentración de poder y menosprecio de las provincias, con decisiones arbitrarias e injustas, de sesgo unitario, conservador y neoliberal, que solo buscan cortar la esperanza de la gente”, aseguró.Subrayó además: “Hemos podido rescatar una provincia que quedó devastada por la gestión de Juntos por el Cambio, con un descalabro que benefició a empresarios amigos”.que se habían perdido en pandemia en el Parque Industrial, mientras que se crearon 2.500 nuevos puestos y espera llegar a los 3.700 antes de fin de año.Otro párrafo especial le dedicó al crecimiento de las empresas estatales, que “lograron en estos tres años un crecimiento de un 40 por ciento en puestos de trabajo y generar divisas por ventas al país y al exterior”. Destacó en este rubro a las empresas Internet para Todos, Rioja Bus, Alas Riojanas, Cerdos de los Llanos, Agroandina y Agro Genética, pionera en el desarrollo de cannabis medicinal en el país.ingresado en la Legislatura y que plantea profundas reformas en el sistema judicial.“Este año elegiremos los convencionales constituyentes, además de la renovación de los cargos ejecutivos y legislativos. Incluimos temas como la igualdad al acceso a la justicia, los derechos de los más vulnerables, el requerimiento de más servicios esenciales como agua, energía y conectividad, cualquiera sea la condición social del ciudadano. Quienes puedan pagarlo lo harán, pero le garantizaremos a quienes no pueden hacerlo el acceso a estos derechos de la misma manera que hacemos con la salud, seguridad o educación”, dijo.