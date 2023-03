Unidad Piquetera define un plan de lucha en Plaza de Mayo

El pasado viernes se concentraron en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes.

La Unidad Piquetera (UP) realizará un plenario nacional en Plaza de Mayo, en el marco del cual definirá unBajo la consigna "Por trabajo, por salario contra el hambre y la pobreza", UP convocó para este viernes a las 10 a este encuentro de delegados de las agrupaciones que la integran, quienes debatirán la puesta en marcha de acciones de protesta en todo el país.Así fue anunciado el pasado viernes por las organizaciones sociales que se concentraron en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes para protestar por las bajas derivadas del proceso de regularización del programa Potenciar Trabajo y para pedir "mejores salarios y trabajo genuino"., Eduardo Belliboni, quien anticipó que se analizarán medidas como "cortes de rutas, acampes y movilizaciones masivas en todas las provincias".Además, UP convocó a los titulares del plan Potenciar Trabajo que fueron dados de baja y "que no están organizados" a participar del plenario.quien a su vez se manifestó en contra del "protocolo de criminalización de la movilización que quiere implementarse en las provincias".La ministra de Desarrollo Social,e indicó que los recursos derivados de la suspensión de 100.000 personas de la nómina de beneficiados -que no se validaron- se reinvertirán en maquinaria y recursos para las unidades productivas.La ministra solicitó en varias oportunidades que aquellos beneficiarios del programa que no hubieran podido validar sus datos de forma virtual se acercaran a la municipalidad del lugar en el cual residen para poder hacerlo.Recordó que"Los que certifican esas condiciones para que se pueda recibir el programa son las organizaciones sociales como el Polo Obrero o el MST. Su trabajo es cargar todos los meses los datos de las personas para realizar esa transferencia", explicó entonces Tolosa Paz.