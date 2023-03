Lufrano y Pont Lezica celebraron los 70 años de Radio Nacional Rosario Fontanarrosa

Rosario Lufrano, Osvaldo Santoro, Ricardo Pont Lezica, Silvia Saavedra / Foto Sebastian Granata.

Director de Radio Nacional, Ricardo Pont Lezica / Foto Sebastian Granata.

Presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano / Foto Sebastian Granata.

LRA5 celebró 70 años de transmisión presentando su programación 2023 / Foto Sebastian Granata.

LRA5 Radio Nacional Rosario "Fontanarrosa", celebró sus primeros 70 años de transmisión presentando sucon la asistencia de laDesde el 1 de marzo de 1953, la filial rosarina de Radio Nacional, integra la red de emisoras más grande y federal del país, difundiendo una variada programación para toda la región sur de Santa Fe y provincias vecinas.Este jueves por la tarde, con la presencia de la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro, y el director de Radio Nacional, Ricardo Pont Lezica, LRA5 celebró sus 70 años, presentando sudijo que la filial local de Radio Nacional “cumple sus primeros 70 años de estar en el aire de la ciudad, en un momento en que también los argentinos celebramos 40 años de democracia” .“No es menor que estas fechas coincidan, porque desde Radio Nacional Rosario Fontanarrosa, desde la red de medios públicos, históricamente han sido pilares fundamentales de nuestra democracia”, aseveró la funcionaria y periodista.Tras agregar que “hoy celebramos también que un Gobierno nacional haya puesto la mirada y en valor a los medios públicos”, Saavedra enumeró unaPor otra parte dijo que los trabajadores de Radio Nacional "los que queremos a esta Radio, asumimos el compromiso de seguir trabajando para una mejor Radio Pública”.Por su parte,destacó “el amor y compromiso” de los trabajadores de la Radio “con los medios públicos, que están en los lugares donde el mundo comercial tiene otros intereses”.Para Pont Lezica, “los medios públicos no son algo para poner a un costado, porque forman parte del día a día de los argentinos y por eso el compromiso y orgullo de presentarles a los oyentes cómo será la programación de LRA5”.Finalmente,, ponderó en su alocución las magníficas instalaciones de la Radio, especialmente el Auditorio totalmente refaccionado.“Cuando llegamos luego de asumir las funciones, no estaba como lo estamos viendo ahora. Nos llena de emoción y a veces es el motor para seguir trabajando”, afirmó.Luego y tras apuntar que “, Lufrano expresó: “pero como dijo ayer el presidente Alberto Fernández, se ha hecho mucho, pero se ha invisibilizado más de lo que se viene haciendo”.“La cantidad de cosas que venimos haciendo y los ciudadanos no se enteran”, señaló la funcionaria y expresó que los 70 años que cumple hoy Radio Nacional Rosario Fonatanarrosa “significa todo el camino que se hizo para llegar hasta aquí”.Y añadió: “eso significa que“En la ciudad de Buenos Aires y con los medios nacionales, una vez por semana tenemos un ataque. Es evidente que les gustan mis fotografías, para poder decir y mentir que la empresa funcional mal y que se gasta mucho dinero”, afirmó Lufrano.En ese contexto, la titular de RTA valoró la función de las filiales de Radio Nacional en todo el país “, en alusión a las políticas que piensa aplicar la oposición de ganar las elecciones este año.“Pretenden achicar el Estado diciendo que somos un gasto, que no servimos para nada y que nadie nos escucha”, indicó Lufrano.Por último exhortó a los trabajadores “a tomar conciencia de esto,