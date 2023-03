La comisión de Juicio Político formalizó la citación del fiscal Stornelli

Fuentes parlamentarias señalaron que dos de los cuatro convocados confirmaron su asistencia. Foto: Pepe Mateos.

El cuerpo legislativo que estudia el enjuiciamiento del máximo tribunal convocó también a otros miembros y exmiembros del Poder Judicial. Foto: Pepe Mateos.

La Corte Suprema, en el foco de las acusaciones.

La comisión de Juicio Político formalizó la citación del fiscal Carlos Stornelli para el martes próximo a las 13 a fin de que exponga los motivos por los que pidió el cierre de la causa iniciada para investigar los presuntos chats filtrados que se enviaban Silvio Robles, secretario del titular de la Corte Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro.La comisión de la Cámara de Diputados citó a Stornelli en el marco de la segunda audiencia testimonial por el proceso abierto contra los cuatro integrantes del máximo tribunal, que se celebrará el martes 7 de marzo.El cuerpo legislativo que estudia el enjuiciamiento de Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti también convocó para el martes próximo a partir de las 13 a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata María Roteta, al exsenador nacional por la UCR y extitular de la Unidad Fiscal AMIA Mario Cimadevilla y al secretario judicial número 4 de la Corte Sergio Napoli.Las audiencias testimoniales se realizarán en el sexto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los cuatro magistrados del máximo tribunal y de los cuales uno de los 14 expedientes es impulsado por el presidente Alberto Fernández y una docena de mandatarios provinciales.Fuentes parlamentarias señalaron que de los cuatro convocados tanto Napoli como Cimadevilla ya anunciaron que asistirán a la audiencia mientras que la fiscal Roteta avisó que el martes tiene previsto participar de un congreso; en el caso de Stornelli, el fiscal aún no brindó ninguna precisión ni respuesta sobre si piensa concurrir a la Cámara baja.La citación a Stornelli fue solicitada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, el santafesino Germán Martínez, luego de las exposiciones realizadas en la comisión de Julio Político por los jueces federales Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata, y Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal 2 de Comodoro Py.Durante su exposición ante los legisladores, realizada el jueves 23 de febrero, Sebastián Ramos alegó que decidió cerrar la causa por la filtración de los presuntos chats intercambiados entre Robles y D'Alessandro en base al dictamen del fiscal Stornelli.El juez Ramos investigaba las supuestas conversaciones por chat mantenidas a través de la plataforma Telegram atribuidas a Robles y el ministro porteño D'Alessandro en las que ambos se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal, como la controversia por la conformación del Consejo de la Magistratura y la disputa por la coparticipación.En la última feria judicial, Stornelli propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas, iniciadas en la justicia federal de Santiago del Estero y en los tribunales de Comodoro Py, a los efectos de que se investigara si de las conversaciones atribuidas a Robles y D'Alessandro se desprendía la comisión de uno o más delitos."Del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal", sostuvo el fiscal, quien además invocó que le había tocado intervenir en una denuncia sobre el mismo tema presentada por el propio D'Alessandro contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade."Considero que convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia", afirmó en esa ocasión Stornelli.En tanto, Tailhade, al día siguiente de la declaración de Sebastián Ramos, aseguró que el juez había "mentido" al exponer en la Cámara baja y que lo que había dicho constituía incluso "falso testimonio"."Sebastián Ramos es el que en tiempo récord archivó la denuncia y calificó de ilegal la prueba. Le pedimos explicación y fue bastante flojo. Se le preguntó si tenía vínculo con D'Alessandro y dijo que no. Pero al poco tiempo aparecieron los chats que muestran una relación cercana", advirtió el legislador del FdT el viernes 24 de febrero en declaraciones a la FM Futuröck.Por otro lado, este jueves se realizó una reunión entre la titular de la comisión de Juicio Político, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT), con asesores de la comisión, y allí se informó que la intención para el próximo martes es convocar a los testigos con el objeto de que expongan por cada uno de los expedientes: incluso se detalló que ya se conformaron nueve cuerpos.Además, en la comisión de Juicio Político prevén digitalizar en el corto plazo toda la información con la que cuentan, para así facilitar el acceso a la documentación referida a los 14 expedientes iniciados contra los cuatro miembros del tribunal.