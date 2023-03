Argentina renovó su postura en favor de la diplomacia como única vía para resolver conflictos

Foto: Twitter @SantiagoCafiero.

La Argentina cumple de esta manera con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.



Honramos el compromiso del presidente @alferdez y de nuestro gobierno de sostener a la Cuestión Malvinas como una política de Estado. pic.twitter.com/4XZkpTpJmG — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 2, 2023

El Gobierno argentino renovó este jueves su postura en favor de la "como "la única opción para la solución de los conflictos y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales", al participar, representada por el canciller Santiago Cafiero , de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en India que terminó sin declaración conjunta sobre el conflicto en Ucrania por el rechazo de Moscú y de China.La Argentina reivindicó en el foro en Nueva Delhi el rol de las Naciones Unidas (ONU), como el "principal" ámbito multilateral desde el cual, informaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.En ese sentido, el Gobierno argentino reiteró su convicción en relación a quey seguridad internacionales".Asimismo, planteó la necesidad de "una acción inmediata y colectiva más en la actualidad donde el multilateralismo juega un papel crítico", objetivo para el que propuso el ejercicio de una "cooperación" global "en todas sus modalidades".La representación argentina, que estuvo encabezada por Cafiero, remarcó además la "preocupación" del Gobierno deen relación a "decisiones unilaterales de abandonar acuerdos entre Estados que garantizaban un desarrollo seguro a nivel global".En ese sentido -indicaron las fuentes de la Cancillería argentina- se subrayó que "desde 2010 no se han podido alcanzar consensos en la revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP)", piedra angular del multilateralismo para contrarrestar la carrera armamentística y se destacó que "la seguridad internacional no se puede alcanzar en solitario".La reunión de cancilleres del G20 terminó este jueves en India sin consenso sobre Ucrania, anunció el Gobierno indio, con un comunicado final que no fue firmado ni por Rusia ni por China, que lanzaron fuertes acusaciones contra Estados Unidos y sus aliados.Ambos países fueron los únicos miembros del G20 que no estuvieron de acuerdo con la postura mayoritaria de las naciones que participaron del cónclave en Nueva Delhi que exige la "retirada completa e incondicional de Rusia del territorio de Ucrania", postura plasmada en el Chair's summary (resumen de la Presidencia), del bloque actualmente en manos de la India.