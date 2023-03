La agenda electoral internacional de marzo

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante marzo de 2023 son las siguientes:



Se renuevan las 101 bancas del Riigikogu (parlamento estonio), la actual primera ministra Kaja Kallas del Partido Reforma busca un nuevo mandato, su postura pro-OTAN y contraria a Rusia la llevó a romper en 2022 su transitoria alianza con el Partido de Centro del ex-premier Juri Ratas, que volverá a presentarse y suele llevarse los votos de la minoría rusoparlante.También con posibilidades se presenta el exministro de Finanzas Martin Helme del Partido Conservador Popular, el exministro Helir-Valdor Seeder de Patria (Isaama) y el ministro del Interior Lauri Läänemets del Partido Social Demócrata.En esta federación de islas de Oceanía, sus ciudadanos renovarán el parlamento unicameral de 14 miembros y luego en una elección indirecta entre los elegidos surgirá el presidente del país. No hay partidos políticos y todos los candidatos se presentan como independientes.Tras la convulsionada elección presidencial del mes pasado, que le dio el triunfo a Bola Tinubu de la oficialista Alianza de Todos los Progresistas (APC), los nigerianos vuelven a las urnas para renovar 28 gobiernos regionales y sus respectivas legislaturas. La principal fuerza de oposcicón es el Partido Democrático Popular (PDP).En este país de los Bálcanes, el actual presidente y varias veces ex primer ministro, Milo Dukanovik, va por un nuevo mandato con el Partido de los Socialistas Democráticos; entre los principales opositores se destacan Andrija Mandić del Frente Democrático y repitiendo candidatura va Draginja Vuksanović del Partido Socialdemócrata.Los ciudadanos kazajos renovarán los 98 miembros del Mäjilis (parlamento), el presidente Kassym Tokayev decidió llamar a comicios anticipados luego de la crisis que atravezó el país a comienzos de 2022. Las principales fuerzas en disputa serán la actual mayoría Amanat (anteriormente conocido como Nur Otan), el liberal Partido Democrático (Aq Jol) y el Partido Popular.Como parte de la hoja de ruta hacia elecciones democráticas, en este país africano salpicado por la violencia de grupos paramilitares desde hace años, los ciudadanos avalarán o no los cambios propuestos a la carta magana de 1992, entre ellos otorgará más poderes al presidente y reduce la influencia del idioma francés de oficial a idioma de trabajo.Dentro del régimen comunista, los cubanos renovarán a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba de 474 miembros, entre los candidatos se presentan el actual presidente Miguel Díaz-Canel, elexmandatario Raúl Castro y otrora "niño-balzero" Elían González, para ser proclamado electo los candidatos deben recibir al menos el 50 % de los votos en su distrito.En este país postsoviético se elegirán a los 150 miembros de su Asamblea Nacional. El oficialista Partido Democratico de Turkmenistán espera mantenerse como primera fuerza, sus principales contrincantes serán el Partido de Industriales y Empresarios, el Partido Agrario y los candidatos independientes.