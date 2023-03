EEUU y Rusia chocan por Ucrania en reunión de un G20 fracturado por la guerra

Serguei Lavrov y Qin Gang "rechazaron unánimemente los intentos de injerencia en los asuntos internos de otros países" .// foto afp

Encuentros previos

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, mantuvieron un primer encuentro cara a cara desde el inicio de la guerra en Ucrania, en unaque terminóEl contacto fue el primero en persona de alto nivel en meses entre Washington y Moscú en medio deque se vieron reflejadas en el rechazo de Rusia y China a firmar la declaración final de la reunión del G20.Funcionarios estadounidenses y rusos dijeron que Blinken y Lavrov conversaron unos 10 minutos al margen de la reunión de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, la capital de la India, en un intercambio que pareció no haber reducido en nada la animadversión.Tras el breve encuentroEn conferencia de prensa, el secretario de Estado dijo que transmitió a su par ruso que Eel tiempo que sea necesario y presionará para que la guerra termine en los términos diplomáticos que acepte Kiev."Ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera", indicó Blinken que le había dicho a Lavrov.Sin embargo, agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha demostrado cero interés en participar, diciendo que no hay nada de qué hablar hasta queque no mencionó haber hablado con Blinken, dijo a periodistas quey negó las afirmaciones de Estados Unidos y sus aliados de que ha quedado aislada por la invasión.señaló.El ministro agregó que, pero"Nos están pidiendo que tengamos conversaciones, pero no recuerdo a ningún colega occidental que haya pedido a Ucrania que tenga conversaciones", dijo.Por el contrario, "e, afirmó, según informó la agencia de noticias rusa estatal Tass.Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el contenido de la conversación, pero la, dijo que Blinken había pedido hablar con Lavrov y minimizó el encuentro.Lavrov "habló con él, de pie, como parte de la segunda sesión del G20.dijo a la agencia de noticias rusa Ria Novosti.Se trató del primer contacto entre ambos ministros desde, cuando hablaron por teléfono sobre una propuesta de Estados Unidos para que Rusia liberara a Paul Whelan, un exmarine preso desde 2018.La última vez que Blinken y Lavrov se encontraron en persona fue een vísperas de la invasión de Rusia.En esa reunión, Blinken advirtió a Lavrov sobre las consecuencias que enfrentaría Rusia si seguía adelante con sus planes de operación militar planificada. También dijo haber prestado atención a las preocupaciones de Putin sobre la seguridad de su país.En ese momento, Rusia tenía cientos de miles de soldados desplegados en la frontera con Ucrania. Estados Unidos le pedía que los retirara, y Putin dijo que lo haría solo si Ucrania renunciaba a ingresar en la OTAN.unaque debía realizarse el 2, dos días antes de que Rusia finalmente invadiera Ucrania.desde que comenzó la guerra, como la de cancilleres del G20 en Bali, Indonesia, el año pasado.Sin embargo, ngracias a su coincidencia en Nueva Delhi para la reunión de cancilleres del G20, que estuvo dominado por la guerra en Ucrania y la creciente influencia global de China.del grupo de las veinte principales economías del mundo, entre ellas Argentina, quecon la, que exige la ", contó que hubo "divergencias" sobre de la guerra en Ucrania "que no pudimos reconciliar porque varias partes tenían puntos de vista diferentes".Agregó que, sin embargo, los ministros estuvieron de acuerdo en la mayoría de los temas que preocupan a las naciones menos desarrolladas."Como el fortalecimiento del multilateralismo, la promoción de la seguridad alimentaria y energética, el cambio climático, las cuestiones de género y la lucha contra el terrorismo", agregó."El comportamiento obsceno de una serie de delegaciones occidentales, queMás temprano,acusaron ade utilizarpara imponer sus puntos de vista, según la diplomacia rusa.Al margen del G20, Lavrov y Qin Gang "rechazaron unánimemente los intentos de injerencia en los asuntos internos de otros países, de imponer enfoques unilaterales mediante el chantaje y las amenazas", informó la diplomacia rusa en una nota.