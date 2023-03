"Pato" Toranzo y su recuerdo más doloroso: "No sabía si iba a volver a caminar”

Foto: Víctor Carreira

Toranzo, visitado en el hospital por Ramón "Wanchope" Abila luego de la operación (2016).

El exfutbolistaconfesó este jueves que vive "todo el día con dolor" desde el accidente sufrido el 9 de febrero de 2016 cuando viajó con Huracán para jugar un partido en Venezuela, por la Copa Libertadores de América.“Me ha cambiado la vida y me ha cambiado deportivamente. No es fácil. Yo estoy hablando con ustedes y el dolor va conmigo.. Yo jugué, hasta 90 minutos me ha tocado, me golpeaban y me levantaba", contó."No le conté esto a nadie.. No quería hablar con nadie, yo tenía que estar concentrado con lo que pasaba ahí adentro porque sabía que si yo no tenía la fortaleza y pelear con los médicos de Venezuela, que se han portado muy bien, no estaría vivo", comentó Toranzo.Huracán se enfrentó ese día a Caracas y cayó por 2-1, con un gol de Diego Mendoza, aunque logró el pasaje en los playoffs clasificatorios a la fase de grupos.En el caso del "Pato" sufrió varias lesiones en una de sus piernas y sus pies: "En Venezuela no quise que me pongan anestesia general porque quería ver lo que pasaba. Por suerte no me cortaron el pie. Luego me operaron en Argentina y ahí sí dejé que me duerman", detalló.. Peleé para que no me corten el pie. Si era por como estaba la situación era cortar el pie en Venezuela, hacer un doblaje y nos vemos en otra vida. Yo tenía una carrera por delante pero no sabía si iba a volver a jugar, a caminar”, detalló en la charla con Fox Sports.Toranzo volvió a las canchas el 13 de mayo del 2016 contra Unión de Santa Fe y vistió la camiseta de Huracán hasta el 2019 para luego continuar en el ascenso y en Bolivia, pero pudo regresar al "Globo" para retirarse oficialmente a finales de la temporada pasada.