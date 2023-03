Gudiño y Bairero palpitaron el clásico entre Huracán y San Lorenzo: "Es un partido aparte"

Foto: Lara Sartor

, mediocampista de Huracán, y el delantero paraguayo de San Lorenzo, coincidieron este jueves en que el clásico del próximo domingo en Parque de los Patricios por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) "es un partido aparte".El, tal como fue presentado por la organización del torneo de Primera División, se jugará el próximo domingo a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será arbitrado por Facundo Tello Gudiño y Bareiro fueron los protagonistas de la conferencia de prensa que organiza habitualmente la LPF y ambos aseguraron que el clásico es un partido "aparte" más allá del buen presente de ambos equipos.San Lorenzo, dominador del historial con amplia diferencia, llega como uno de los cuatro punteros del torneo 2023 con 12 puntos junto a Defensa y Justicia, Lanús y Talleres de Córdoba.Huracán, en tanto, es el único escolta e invicto del campeonato con 11 unidades., destacó Gudiño, uno de los habituales titulares del equipo dirigido por Diego Dabove.El ex Atlético de Rafaela, Patronato y justamente San Lorenzo, hace referencia al avance del "Globo" a la última fase previa del repechaje a etapa de grupos del torneo más importante de Sudamérica."Sabemos que los dos equipos están en un buen momento y la victoria será un golpe anímico para el ganador pero no definitivo ya que todavía queda mucho camino por recorrer", señaló Bareiro.El "Ciclón" ganó cuatro de las cinco fechas (todas por 1-0) y consolidó la idea que propuso el entrenador Ruben Darío Insúa desde su llegada en mayo del año pasado.Luego de los diez goles que aportó en el 2022, el atacante paraguayo por ahora solo le marcó a Godoy Cruz en la victoria de la tercera fecha., anheló.Luego de la salida de Benjamín Garré, Gudiño se ganó un lugar en el equipo titular y le respondió la confianza a Dabove, otro con pasado "azulgrana"."La mejor versión de un jugador aparece cuando tenés continuidad, minutos y confianza", aseguró el mediocampista que le hizo goles a Defensa y Justicia (4-2), Banfield (3-2) y Barracas Central (3-1)."El clásico es un partido especial y aparte. Los dos estamos en un buen momento, Será un espectáculo lindo, para disfrutar y dejaremos todo para dejar los tres puntos en casa", prometió el volante cordobés, de 30 años."Sacar una victoria en un clásico es un plus aparte porque te da una semana tranquila, confianza y dejás una buena imagen ante los hinchas", remarcó, por su lado, el paraguayo que atraviesa su segundo ciclo en el "Ciclón"."Lo que pasa con la hincha en el fútbol argentino no lo viví en ningún lado. Desde chico miro la liga argentina y hoy la estoy disfrutando", valoró Bareiro, quien después de sus inicios en Paraguay también pasó por México y Turquía.En México, precisamente en Atlético San Luis, coincidió con su actual compañero de ataque Andrés Vombergar, uno de los puntos altos del equipo del "Gallego" Insúa."Es un gran profesional y disfruto de jugar con él pero tenemos un lindo grupo en San Lorenzo, con mucho compañerismo y eso se vio reflejado en la cancha", puntualizó.Además de todos los condimentos que genera el clásico, el domingo se enfrentará uno de los equipos más goleadores (10) del torneo como Huracán contra el que menos tantos (2) recibió.El dueño de casa también pondrá en juego su invicto en el 2023 y una racha de once partidos sin caer en el "Palacio" con diez triunfos y un empate.San Lorenzo, en tanto, se adueño del último clásico en el Bajo Flores en octubre pasado pero perdió las últimas dos veces que fue a Parque de los Patricios.