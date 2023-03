Las esculturas colgantes de Saraceno y el arte de Grunauer marcan la presencia argentina

La feria tendrá lugar hasta este domingo / Foto: Prensa.

Obras de los artistas argentinos Tomás Saraceno, Pablo Siquier, Marina De Caro, Santiago Gasquet, Teresa Giarcovich y Carla Grunauer se exhiben en las galerías Benzacar y Piedras que participan en la 16 edición de la feria Art Dubai, un, suerte de antigua ciudadela árabe, a donde llegan principalmente artistas de África, Asia, Medio Oriente, y donde la Argentina oficia de principal representante de Latinoamérica."Tienes que ver esto", le dice en inglés a otra mujer una coleccionista emperifollada y ataviada en pulseras y collares, mientras pasea por la pabellones de la feria, en el sector bautizado "Contemporary", y señala así las, en la galería Benzacar.Las, se componen de una serie de módulos interconectados construidos con vidrio soplado a mano, transparente o espejado, un material que, al igual que las nubes, existe en la intersección del aire, el agua y la tierra. Una creación paralela que se desprende de sus creaciones Cloud Cities, ciudades nubes, y que busca ser amigable con el medio ambiente.Las estructuras irregulares de Aeolus, que recuerdan una estructura geométrica Weaire- Phelan de espuma y pompas de jabón, invitan a participar desde distintos puntos de vista, donde no hay ni arriba ni abajo, ni dentro ni fuera, y todo flota."¿Conoces al artista?", le pregunta también en inglés la galerista Mora Bacal -nieta de Ruth Benzacar- a la mujer que toma fotos con su celular de alta gama, quien inmediatamente responde: "Of course. I love it".La obra de Tomás Saraceno se desarrolla en la. Trata de aportar conocimientos y experiencias colectivas que nos ayuden a lidiar con algunos de los problemas más urgentes del presente. Sus proyectos llaman la atención sobre la necesidad de innovar en nuestra forma de vivir y explorar formasLa presencia albiceleste no pasa desapercibida en esta feria, instalada en el sector principal, tan cerca de las puertas de entrada que son de las primeras con las que se cruzará el público en este sector -el denominado Hall 2- a muy pocos metros una de otra, Benzacar, con la guía de una de sus directoras Mora Bacal y la galería Piedras, y su director Rafael Beltrán."Charlamos mucho con Pablo del Val, el director artístico de la feria, para pensar juntos qué podía interesar en este mercado por eso la elección la hicimos en conjunto teniendo en cuenta los intereses y tradiciones que circulan más en esta región", cuenta a Télam Mora Bacal, directora de la galería pionera en Argentina, fundada en el año 1965, que está participando por segunda vez de Art Dubai, la primera con trabajos de Luciana Lamothe.El conjunto exhibido incluye "variedad de soportes, técnicas y tamaños", detalla la hija de Orly Benzacar, sobre este corpus de artistas que "trabajan desde la abstracción, con distintos materiales, generando estímulos y significados diferentes": los, las esculturas relativamente pequeñas de Saraceno y las"Me interesa sobre todo abrir un mercado nuevo. Me parece que la ganancia en una feria son obviamente las ventas en concreto pero también el cuaderno con todos los contactos que uno se trae para trabajar después entonces queremos abrirnos a un nuevo mercado y poder a futuro insertar el arte argentino con más fuerza acá, eso es clave y es lo que nos interesa", describe Bacal.En esta especie de cuento de las Mil y una noches que es la sede de la feria -el centro de eventos y conferencias Madinat Jumeirah- se ubica así el trabajo de. Ella retrata en particular su teoría del Cromoactivismo, cómo los colores son dispositivos textuales y visuales de memoria y radicalismo con implicaciones sociales.De manera diferente, lasse caracterizan no sólo por su formalismo y contenidos depurados, sino también por dos elementos diferenciados: los ornamentos o emblemas, por un lado, y los patrones que estructuran su composición y los hacen legibles, por otro."Fue un excelente primer día la verdad, estamos muy contentos. Hubo una muy buena recepción del trabajo de los tres artistas, especialmente de las obras textiles de Teresa Giarcovich por parte de coleccionistas locales y de la zona del Golfo y de Carla Grunauer por coleccionistas mayormente europeos y estadounidenses que ya han visto su trabajo", dijo entusiasmado, en diálogo con Télam elEs la primera vez que esta galería participa de la feria Art Dubai, un suceso celebrado en casi todos los comunicados de prensa de la feria: "La galería Piedras de Buenos Aires presenta a Carla Grunauer (1982), cuyas pinturas gestuales de inspiración metafísica encuentran formas inmensamente expresivas de difuminar los límites entre la pintura y el dibujo, las bellas artes y la artesanía, el cuerpo y la arquitectura", difunden desde el área de prensa de la feria, junto a otro pequeño grupo de artistas seleccionados para dar cuenta del sector "Contemporary".Artistas que reflexionan sobre el futuro, que suelen explorar en sus obras cuestiones de género, qué significa habitar un cuerpo hoy en día, la crítica a las economías neoliberales y el poder performativo de la ficción en la vida cotidiana son algunos de los ejes conceptuales que atraviesan el stand de Piedras -la galería que por ejemplo llevó a Mónica Heller a la Bienal de Venecia-, donde se encuentran también las telas superpuestas como si fueran acuarelas de Teresa Giarcovich (1979) y las sorprendentes instalaciones en grafito de Santiago Gasquet (1978), de tal destreza creativa que parecen hechas de manera digital."Los tres coinciden en cierta tradición del oficio, de las técnicas, de algo muy manual, donde prácticamente no hay intervención de máquinas ni de nada de nada que no sea manual", reflexiona el galerista que además tomó contacto en la feria con varios curadores de instituciones de la zona, como el Guggenheim Abu Dhabi.Cuenta Beltrán: "Conocimos a varios coleccionistas latinoamericanos que residen en Dubai, muy sorprendidos de encontrarse con galerías latinoamericanas en la feria. Y fuimos a conocer la 15 Bienal de Sharjah. Es muy destacable la manera en que está organizada la feria", concluye el galerista.Para el, "es muy interesante la presencia argentina: por un lado, Benzacar, una galería pionera, que representa el ADN del país y que traerá la historia de Argentina a Medio Oriente y en contraposición Piedras, que es de esa nueva hornada de galerías fantásticas argentinas que están invadiendo el mundo, con una estética muy concreta. Esa combinación entre una galería histórica y una joven pues es hablar de toda la historia de Argentina"."Una mezcla verdaderamente universal", es como se presenta aquí puertas adentro de la feria, al sector Contemporary, donde se ubica la representación Argentina, una generación de artistas "que reclaman nuestra atención, reflejando con firmeza el aquí y el ahora y con la capacidad de transfigurar", se lee en el pabellón.Pareciera repetirse a lo largo de estos pasillos de Contemporary -uno de los principales focos de atención de la feria- una constante dedicación a la técnica, una arraigada conexión con los precedentes históricos del arte y el impacto de las experiencias vividas, de Argentina pero también de Dubai, Ramallah, Mumbai, Beirut, Calcuta, Estambul y más.La 16 edición de la feria de arte contemporáneo Art Dubai se realizará hasta el 5 de marzo con la presencia de, un concepto que apuesta por las nuevas narrativas artísticas, alternativas a las que dominan en los centros tradicionales de poder.