Cine y boxeo: cuando las películas aman los golpes y las redenciones

Este semana se estrenó en los cines de casi todo el mundo, tercera entrega de la saga boxística protagonizada por Michael B. Jordan (en este caso también se desempeñó como director), que a su vez es un(Sylvester Stallone, de todas maneeras, ya no aparece en la nueva película).En el ámbito local, para el 24 de marzo próximo se anuncia el lanzamiento en la plataforma de streaming Star+ de, serie de siete episodios sobre la figura -inmensamente popular y trágica a la vez- del pugilista argentino, quien llegó a enfrentar a Muhammad Ali en el Madison Square Garden de Nueva York y terminó siendo asesinado a la salida de un prostíbulo/casino en Reno, Nevada.La pregunta que surge de forma casi inevitable esen productores, guionistas, directores y, claro, en un público que quizás no ve peleas en vivo ni por TV, pero se siente atraído en la pantalla gigante por estos dramas sobre caídas y redenciones tanto sobre como debajo del ring.Hay incluso un segmento importante de la sociedad que cuestiona desde miradas éticas, morales, sanitarias y humanitarias la existencia del boxeo y su aceptación como deporte, perode ver películas o series concebidas por directores de la talla dee intérpretes también de primer nivel.El cine clásico está lleno de películas épicas o crepusculares, historias en las que conviven exigentes entrenamientos, peleas amañadas, la codicia y la avaricia, el deterioro físico y mental. En ese sentido, hay que mencionar a un realizador como Mark Robson con notables films como, con Kirk Douglas; y, con Humphrey Bogart en el último papel de su carrera; o Robert Rossen con, con John Garfield. Tampoco pueden obviarse desde, de King Vidor, que le valió el premio Oscar a su protagonista Wallace Beery; hastade Robert Wise, con Robert Ryan, pasando por historias con irrupciones cómicas con Charles Chaplin o Harold Lloyd como perfectos antihéroes.Y la lista de brillantes cineastas que se sintieron atraídos al menos una vez en sus carreras por el universo del boxeo incluye también a Alfred Hitchcock con el film mudo; a Raoul Walsh con, con Errol Flynn; a John Huston concon Stacy Keach y Jeff Bridges; y -claro- al mencionado Scorsese conjunto a su actor-fetiche Robert De Niro en el papel de Jake LaMotta.Volviendo a esa década clave para el cine estadounidense como fue la de 1970, Walter Hill rodó “), con Charles Bronson y James Coburn, mientras que John G. Avildsen inició en 1976 con, encabezada por Sylvester Stallone en el rol de Rocky Balboa, la que probablemente sea la saga más exitosa e influyente ligada al boxeo.Ya bastante más cerca en el tiempo incursionaron en el género el irlandés Jim Sheridan con, protagonizada por el talentoso Daniel Day-Lewis; Brian De Palma con, con Nicolas Cage; Norman Jewison con, con Denzel Washington; Michael Mann con la biopic, con Will Smith en el papel del mítico Mohammed Ali / Cassius Clay; Ron Howard con, con Rusell Crowe; y David O. Russell con, con Mark Wahlberg y Christian Bale.Aunque el del boxeo es un ambiente predominantemente masculino, también se produjeron proyectos ligados al universo femenino como, de Karyn Kusama, con Michelle Rodríguez; y esa obra maestra que es, ganadora de cuatro premios Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección (Clint Eastwood), Mejor Actriz (descomunal actuación de Hilary Swank) y Mejor Actor de Reparto (Morgan Freeman).Y hay también documentales maravillosos como, de Leon Gast, sobre el combate entre dos leyendas como Muhammad Ali y George Foreman realizado en el Zaire el 30 de octubre de 1974, que incluyó un espectáculo musical previo con figuras como James Brown y B.B. King, en un megaevento que resultó fundamental para el empoderamiento y el orgullo del movimiento del Black Power (el film terminó ganando además el premio Oscar). Aunque, claro, los acercamientos al boxeo desde la no ficción merecerían una nota aparte con historias de vida muchas veces desgarradoras y conmovedoras.