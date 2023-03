Heinze: "Esto aleja a Messi de Newell's"

Foto: Sebastian Granata.

El entrenador de Newell's Old Boys de Rosario,, dijo este jueves que el ataque al supermercado del suegro delo "aleja" de la posible vuelta a la Argentina para vestir la camiseta de su club de origen."Me acabo de enterar. Empecé muy temprano (a trabajar) y me lo comunicaron.", lamentó el DT en la conferencia de prensa."Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo. pero también por lo que le pueda pasar a otra personas....", dijo Heinze en el contacto con los periodistas en el predio de Bella Vista. El ataque al comercio de la familia Roccuzzo sucedió en la madrugada cuando dos individuos se bajaron de una moto y uno de ellos baleó el frente del supermercado antes de dejar el siguiente mensaje: "Messi, te estamos esperando, (Pablo) Javkin es narco y no te va a cuidar".El ataque a Messi recibió un repudio generalizado de diferentes figuras públicas y del propio intendente de Rosario, Javkin, quien admitió dificultades para controlar la situación por no manejar a la Policía de la ciudad.