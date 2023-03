Ruta Escénica y Lago Posadas, las joyas de Santa Cruz

La ruta "da la posibilidad de propuestas para distintos perfiles de turistas" / Foto: Prensa.

"Creo en el turismo como un pilar sustentable en el futuro de Lago Posadas", sostuvo Mónica Sánchez / Foto: Prensa.

"Lago Posadas es el secreto mejor guardado de Santa Cruz" Mónica Sánchez, presidenta de la Comisión de Fomento de Lago Posadas

El lago comparte escenografía con otro, el Lago Pueyrredón, de un azul más intenso, separados ambos por un istmo / Foto: Prensa.

"Tenemos glaciares, aguas termales llegando hacia cordillera, y la ruta no es solo que llega el asfalto hasta Lago Posadas, sino de acá hasta el límite con Chile" Mónica Sánchez, presidenta de la Comisión de Fomento de Lago Posadas

El noroeste de la provincia de Santa Cruz tiene en sus entrañas una de las joyas mejor conservadas y más enigmáticas para descubrir: el tramo de la Ruta Escénica (Ruta 41) que une Los Antiguos con Lago Posadas, un itinerario deslumbrante donde el paisaje patagónico se muestra en todo su esplendor.El trayecto comprende un total de 155 kilómetros de ripio que unen ambas localidades santacruceñas, y conecta 22 puntos panorámicos ideales para aquellos viajeros que buscan una aventura turística única.El secretario de Estado de Turismo provincial, Pablo Godoy, destacó en diálogo con Télam que en el recorrido de la ruta "se pasa de la estepa a la precordillera, cruzando por bosques, por la propia cordillera, y por los ríos donde nacen las aguas, por eso decimos que es el lugar donde se concentra la historia del agua".Godoy precisó que, y en ese sentido sostuvo que "la gente elige recorrer estos lugares como una propuesta de travesía en moto, en bicicleta, en 4X4, en tours organizados, y hasta en familia, por su cuenta".El funcionario provincial recibió al, en este caso del segmento Lgbtiq+, que se organizó con el objetivo de atraer ese turismo a la región noroeste provincial, para lo cual huboLos visitantes de prensa digital y especializada lgbtiq+ de Argentina y Brasil pudieron de esa forma enfrascarse en la aventura de recorrer la ruta, siempre conducidos por-guía, baqueano incansable y conservacionista-, de Tobiano Expediciones, que no solo llevó al grupo por encumbrados y zigzagueantes caminos, sino también los interiorizó en la historia del Macá Tobiano, ave emblemática de la zona.Colores, aromas, imágenes imborrables de curiosas geoformas, además de la fauna autóctona que se puede divisar mientras se cruzan mesetas, montañas, lagos, ríos y bosques -como guanacos, choiques, cóndores y zorros, entre otros-, acompañan las horas de viaje.Destacan el Mirador del río Jeinimeni; el Mirador Los Cerritos, el Salto del Río Zeballos, el Cerro Boleadora, la Laguna Escondida y también el Cerro San Lorenzo, que es el más alto de la provincia.Sus montañas son grandes formaciones rocosas que poseen una explosión de colores: rojo, naranja y verde, que durante el camino van presentando diferentes formas de erosión, produciendo unas vistas panorámicas del paisaje circundante.Unas horas después del recorrido, y cuando parece que la naturaleza ya lo ha mostrado todo, se observa a lo lejos, después de una serie de curvas, una franja color turquesa aguamarina.Es el, que como un oasis gigante se presenta ante los atónitos viajeros con su impactante Arco de Piedra, una formación rocosa que por la erosión tomó la forma de un portal y que invita a la contemplación."A 1.270 metros sobre el nivel del mar y con el agua de un color turquesa intenso, limpias y cristalinas, descubrimos el Lago Posadas, un lugar impresionante, rodeado de altas montañas, bosques de lenga y ñire, y de praderas verdes", dijo a Télam el presidente de la Cámara de Comercio Lgbtq de Argentina (Ccglar), Pablo De Luca, una vez llegado al lugar."Acá se pueden disfrutar de muchas, observación de aves, senderismo, ciclismo de montaña y también deportes acuáticos como el kayak, el windsurf y la navegación a vela, y además hay varias playas de arena en el lago donde se puede tomar el sol", agregó.Una vez pasada la primera impresión se descubre que el lago comparte escenografía con otro, el, de un azul más intenso, separados ambos por un istmo.Este corredor entre los dos grandes lagos -de diferente color, altura y composición química- tiene unos 4 kilómetros de largo y 200 metros de ancho y se puede transitar en vehículo.Un almuerzo rodeados del fantástico paisaje es la señal de que en breve hay que seguir camino hacia la localidad de Lago Posadas, distante unos 7 kilómetros, aproximadamente, con una población cercana a los 700 habitantes.La localidad se encuentray a 160km de Los Antiguos yendo por la nueva ruta escénica, la RP41, uno de los atractivos estandartes de la provincia (habilitada en verano únicamente).La presidenta de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Mónica Sánchez, rememoró en una charla con Télam que esde la localidad, y que su equipo está mayoritariamente conformado por mujeres.A pesar de una sociedad todavía machista, Sánchez destacó quey aseguró que "hay que ir rompiendo estructuras y trabajar en ello"."Lago Posadas es el secreto mejor guardado de Santa Cruz", dijo, y en ese sentido, se alegró de las obras de pavimentación de la ruta 39, que llega a la localidad y conecta con la 40, porque permitirán un mejor acceso al lugar."Nuestra gobernadora (Alicia Kirchner) tiene un oído federal tremendo porque están trabajando las empresas, vamos a tener pavimento, y yo creo que. Sabemos que va a traer un impacto y crecimiento y para eso estuvimos trabajando en un plan estratégico de desarrollo territorial", precisó., subrayó, y agregó que "hay un potencial que no tenemos nada que envidiar ni a El Calafate, ni a El Chaltén"."Tenemos glaciares, aguas termales llegando hacia cordillera, y la ruta no es solo que llega el asfalto hasta Lago Posadas, sino de acá hasta el límite con Chile. Va llegando ruta hasta San Lorenzo, el cerro mas alto de la provincia, o sea eso nos va a permitir por ahí, ya otro paso fronterizo, e ir ampliando el horizonte de la localidad", detalló.Eldel lugar todavía está en estado embrionario, pese a lo cual tienen 231 plazas disponibles, dos prestadores que se dedican exclusivamente al tema, y se realiza un fuerte trabajo sobre las generaciones futuras."Este año por ejemplo hubo mucho turismo. Antes de la pandemia eran mayoría extranjeros y ahora se está viendo mucho nacional, inclusive antes del mundial fue 90% extranjeros, y ahora tenemos mixto, pero más nacionales, mucha gente de Buenos Aires, por eso siempre recomendamos venir con reservas", aclaró.Por su parte, la directora de mujer, género y diversidad, Jésica Gómez, indicó que se estaban planificando, como "el, con feria de artesanías, banquitos para ir a tomar mate, con artistas plásticas que vienen del Chaco".La noche se adueña del lugar, y bajo un cielo estrellado como los que regala la Patagonia, es hora de ser recibidos por Susana Fortuny, una calabresa de origen que llegó a estas tierras con quien fue en vida su marido, Pedro, y que continuó con el emprendimientojunto a sus hijos. Es tiempo de saborear una deliciosa comida casera, escuchar las historias del lugar, y repasar una y mil veces las maravillas naturales de este rincón a descubrir de la Patagonia.