Llega la feria de arte MAPA a La Rural

Foto: Victoria Egurza.

Agustín Montes de Oca. Foto: Victoria Egurza.

La quinta edición de la feria de arte contemporáneoreuniráena más de 50 galerías de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay en una agenda que a través de charlas, recorridas y un espacio dedicado al arte internacional centrado en Latinoamérica impulsa una visión federal de la producción artística del país y al mismo tiempo busca potenciar los proyectos emergentes.Con la presencia del director de la feria, Agustín Montes de Oca, la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Lucrecia Cardoso y el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, además de gestores y curadores, se realizó el martes en el microcine del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) la presentación de lo que será la primera feria de arte del año.MAPA Feria de Arte,, en el Hipódromo de Palermo e interrumpida durante 2020 y 2021 por la pandemia, vuelve a instalarse por segundo año consecutivo en el predio de exposiciones de La Rural, más concretamente en el Pabellón 8.La feria nació a partir "de observar una necesidad y un lugar que no tenían muchos proyectos sobre los de las provincias o mucho más contemporáneos, y surgió justamente para poder convocarlos y que puedan tener su oportunidad de mostrar su trabajo y demás", explica Montes de Oca en diálogo con Télam."Es una feria federal, contemporánea, una feria que le da entidad a muchos lugares donde no existe el mercado como sí puede existir en Buenos Aires, entonces la idea es traccionar estos proyectos para que puedan venir a Buenos Aires que es una plaza donde se consume arte", agrega sobre una de las siete que hay en el país.Con la producción de María Villanueva por parte de MAPA, el comité de selección estuvo compuesto por Irene Gelfman, la coleccionista y artista Amalia Amoedo; además de los espacios Giro de Rosario, Faro de Córdoba y Meridiano (la Cámara Argentina de Galerías de Arte), representados por los galeristas Gabriel Bitterman, Alejandro Dávila y Gabriela Gabelich, que escogieron a las más de 50 galerías de Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.Concebida como un espacio dedicado al desarrollo y profesionalización del mercado del arte, en esta "quinta edición continuamos profesionalizándola, haciéndola crecer sumándole distintos ingredientes -resumía Montes de Oca- para lograr la feria más internacional que organizamos con un total de doce galerías que vienen a visitarnos".Y desde esa visión "federal" que presta atención a los proyectos emergentes se presentará la sección central o principal que hospedará a 50 galerías de toda Argentina y países de la región que exhibirán obras de artistas actuales y referentes del arte, además de lo que ofrecerán las novedosas secciones Planisferio, Auditorio y Visitas guiadas., uno de los espacios con los que la feria innova, está dedicado a galerías internacionales con foco en Latinoamérica y curaduría de la cordobesa Mercedes López Moreyra. Para esta sección se puso la atención en aquellas dinámicas alternativas, proyectos de residencia, curatoriales y de investigación impulsados y acompañados por siete galerías de arte -las seleccionadas proceden de Chile y Perú- con especial interés en nuevos modos de gestión de galerismo más accesibles e híbridos, según la curadora."Este año trabajamos con Planisferio a través de siete proyectos -aunque son más los que vienen de afuera -aclara Montes de Oca-, proyectos que nos interesan por cómo representan a los artistas y se comprometen con sus carreras acompañándolos, gestionando residencias o cursos".En, moderado por Marcelo Dansey, tendrán su espacio las charlas con expertos, presentaciones de proyectos y reuniones de trabajo entre los diferentes actores de las artes visuales, con el objetivo de proporcionar herramientas que promuevan y faciliten la actividad de galerías, gestores y artistas, además de hacer honor al slogan "en MAPA sucede el intercambio".Y por último, están lasimpulsadas por el área de Artes Visuales de la Ciudad de Buenos Aires que apuesta a acercar el arte contemporáneo a más personas y propone dos recorridos diarios de la mano de la curadora Gelfman, del viernes al domingo (a las 15 y a las 18), además de contar la feria con el apoyo de Mecenazgo del Ministerio de Cultura.Pero las novedades también llegan con dos premios para residencias artísticas con el objetivo de propiciar intercambios culturales y producción de proyectos para artistas participantes de MAPA: una dirigida a argentinos con apoyo de la plataforma Diderot Art para Cobertizo en México, y la otra para artistas extranjeros para la Residencia Epecuén, en Buenos Aires.También la feria habilita una, que está aún en su versión beta, incluye catálogo de obras y galerías participantes, textos curatoriales, perfiles de artistas, premios y actividades de la feria, por medio de un código QR, sin necesidad de instalarla en el celular.En cuanto a las expectativas, Montes de Oca manifiesta que "esperamos que el público venga a la feria, que les guste la propuesta de los artistas y que compren muchas obras". Y agrega: "El año pasado vinieron alrededor de 20.000 personas con lo cual este año esperamos que sean más", dada la consolidación de un lugar como el predio de exposiciones porteño y la fecha que repiten.Se trata de "una feria por ahí más joven, más dinámica, con otra mirada", dice por su parte Alejandro Dávila, quién resume que ni arteBA ni la propia MAPA pueden abastecer a todas las galerías y artistas, así como tampoco el de Córdoba "y todo eso va generando un mercado" por lo cual "tener una feria a principios de año y otra en agosto como arteBA que ya lleva más de 30 años, es fundamental". Y señala que ésta se constituyó como "una feria más federal, donde hay más presencia de gente del interior y es más chica, más manejable"."Estamos todos trabajando desde las asociaciones ya con un concepto más federal -apunta el galerista acerca de la relevancia de la actual feria con respecto a arteBA, más allá de las diferencias-. Creo que Buenos Aires merece tener dos ferias, como mínimo, si la comparo con otras ciudades del mundo estás tienen más. No compite con arteBA, son otras alternativas".Para Dávila, de la cordobesa galería Sacha D, "los cinco primeros años son de crecimiento, prueba, error y consolidación o no más. Hoy Córdoba tiene 10 años de feria, y aquí están los cinco años que creo son los de consolidación de MAPA". Desde su experiencia de participar desde la primera edición indica lo importante de que la feria haya salido adelante "y saber que en una semana vamos a estar todos montando en La Rural. Logró su espacio, logró su fecha y hay mucha alegría y también hay mucha mirada desde el interior: nosotros desde Córdoba somos unas 12 galerías, también vienen de Rosario y de otras localidades", refiere.Por otro lado, nueve de los proyectos seleccionados que se exponen recibieron el apoyo del programa Impulsar MICA del Ministerio de Cultura de la Nación. En ese sentido, Cardoso destacó la relevancia de la feria que completa un "espacio que estaba vacante" y la participación del programa Impulsar MICA, "un beneficio orientado a la productividad de las industrias culturales, orientado a la circulación de los bienes y productos culturales y nuestros artistas"."Tenemos que poder vernos reflejados también en ese otro espejo que dice que las industrias culturales son el 2.6% del valor agregado bruto en 2019. Cuando se lo compara con otros valores de sectores productivos los porcentajes sorprenden: la pesca aporta el 0.4, la producción de energía el 2.25, los hoteles y restaurantes el 2.3, o sea mucho menos que los 300 mil puestos de trabajo directos que generan nuestras industrias culturales más los indirectos", sostuvo la secretaria de Desarrollo Cultural.Cardoso marcó como pertinente "pensar las industrias culturales como parte de la solución a muchos de los problemas estructurales en la Argentina, para diversificar la matriz económica, que tiene un potencial internacionalizador enorme". A la vez, invitó al auditorio, a participar del mercado de industrias culturales MICA que se realizará del 1 al 4 de junio en el CCK, con "compradores internacionales, nacionales de todas nuestras industrias populares para que ustedes puedan estar ahí mostrando lo que la cultura argentina puede ofrecer al mundo".Por su parte, además de celebrar la iniciativa de la feria a la que acompañan desde su primera edición, Avogadro mencionó que "las industrias culturales y creativas están alrededor del 10% en la ciudad de Buenos Aires".La feria que se propone como "actual, dinámica, independiente y regional" tendrá lugar, Buenos Aires (Avenida Sarmiento 2704), del 9 al 12 de marzo, y tiene disponible la venta de entradas y demás información en www.mapaferia.art