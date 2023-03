Demichelis analiza cambios en todas las líneas para visitar a Lanús

Foto: Daniel Dabove

Sólo 4 jugadores con la titularidad fija

El entrenador de River Plate,, madura la posibilidad de efectuar variantes en todas las líneas en el equipo que visitará el sábado a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), luego de la dura derrota ante Arsenal del fin de semana pasado En ese contexto, los zagueros centrales, los mediocampistas, y el delantero colombianoson los jugadores que más chances tienen de ser titulares el sábado ante el "Granate", uno de los cuatro punteros, junto a Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y San Lorenzo.Maidana, quien volvió a entrenar con normalidad luego de la ausencia por fiebre el miércoles último, o el chileno Paulo Díaz reemplazarán a Enzo Díaz, de bajas actuaciones como zaguero.La posibilidad decomo alternativa perdió peso tras el entrenamiento de este jueves a la mañana, donde le bajaron la carga de trabajo (se repone de una lesión), y la apuesta es que pueda jugar ante Racing de Córdoba el miércoles que viene por la Copa Argentina.En la zona media, tantocomojugaron siempre y ahora sería una novedad si ingresa Simón, que fue la figura con dos goles ante Banfield en la semifinal del Trofeo de Campeones, mientras que el uruguayo De la Cruz ingresó en la segunda etapa en la derrota ante Arsenal.El regreso del uruguayo es el cambio que tiene mayores posibilidades ya que hasta ahora no había jugado porque le realizaron una artroscopia en diciembre del año pasado, pero para Demichelis es de los mejores volantes de Sudamérica.Por su parte, la apuesta de Simón tiene que ver con que frente a Arsenal no salió del banco a pesar de los dos goles que anotó ante Banfield en el único partido que jugó desde el inicio este año.Según comentó Demichelis en más de una ocasión, con De la Cruz el equipo puede tener mayor capacidad de recuperación y vértigo ofensivo y con Simón recuperación alta, media distancia y pase entre líneas, atributos que el equipo no demostró ante Arsenal.Finalmente en la ofensiva se va a producir el regreso desde el arranque de Borja, que en los dos partidos anteriores a la derrota con Banfield salió con molestias y eso lo relegó al banco de suplentes.Resta saber si lo acompañarán el venezolanopara jugar con un doble 9 como lo hizo ante Banfield y ante Arsenal o se retorna a la dupla ofensiva de las primeras fechas conLo cierto es que el equipo tendrá cambios ya que el entrenador aún no encontró la estructura de funcionamiento y por esoDe este modo, el posible equipo sería con: Franco Armani, Robert Rojas, Paulo Díaz o Jonatan Maidana, Enzo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz e Ignacio "Nacho" Fernández; Miguel Borja y Salomón Rondón o Lucas Beltrán o Pablo Solari.Además, volverá a la concentración el juvenil Franco Alfonso, que sufrió un esguince de tobillo ante Banfield y no jugó ante Arsenal pero para Demichelis es una alternativa importante, por eso le dio minutos desde el banco en cuatro partidos.El equipo "Millonario" entrenará nuevamente este viernes por la tarde para quedar concentrado en el Monumental a la espera del partido antes de visitar a Lanús el sábado a las 19.15 hs.River fue programado el sábado ya que el miércoles que viene jugará ante Racing de Córdoba en el inicio de la competición en la Copa Argentina Por esa razón, el equipo descansará el domingo y volverá a los entrenamientos el lunes para preparar el partido ante el equipo cordobés que significa el segundo mano a mano de la era Demichelis tras el que jugó ante Banfield.