Messi no regalará a sus compañeros campeones del mundo los costosos teléfonos

Foto Maximiliano Luna

Foto: The Sun

El equipo argentino en Qatar 2022. Foto Fernando Gens

Desde el departamento de comunicación de Lionel Messi dejaron trascender que no fue el astro quien decidió agasajar a cada uno de sus compañeros, cuerpo técnico y colaboradores con los que lograron alzar la Copa del Mundo en Qatar 2022 conFuentes del entorno del astro rosarino afirmaron, de manera extraoficial, que quien les hace el lujoso regalo a los campeones del mundo no es el capitán de la selección nacional sino un empresario, con el objetivo de que su marca se conozca. Y que ningún caso Messi gastó esa fortuna para festejar con sus compañeros y cuerpo técnico el título en Qatar.La información fue publicada en la versión digital del diario "The Sun", que citaba como fuente a Ben Lyons, CEO de iDesing Gold,. El empresario afirmó que había sido contactado por Messi y que entre los dos le dieron forma a este obsequio para el al plantel y staff argentino campeón del Mundo.afirmó el diario. "Él se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo. Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes", precisó "The Sun" citando a Lyons.“Entonces, sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”, agregó.El obsequio en cuestión eracon el apellido de cada futbolista, con su número de camiseta, el escudo de la AFA con las tres estrellas con la inscripción "Campeones del Mundo 2022" en inglés., unos 3 mil liras esterlinas, dado que cada dispositivo es de oro 24 quitales.