Rusia denunció un ataque en su territorio de saboteadores ucranianos

Continúa el conflicto en europa del este. Foto: AFP.

Miles de personas han muerto en Ucrania y millones han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022

Las regiones rusas fronterizas con Ucrania han sufrido varios bombardeos desde el inicio del conflicto, pero es poco común que las autoridades informen de un grupo de sabotaje

Presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP.

Presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski. Foto: AFP.

En Ucrania, cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando un misil ruso impactó en un edificio de apartamentos de cinco pisos en Zaporiyia

, mataron a dos personas e hirieron a un niño, pero Ucrania negó la acusación e indicó que Moscú la usará para redoblar sus bombardeos.El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en una declaración televisada que "terroristas" y "neonazis" se habían infiltrado en la región de Briansk, que limita con Ucrania, y habían atacado a civiles."Los que cometieron hoy un nuevo ataque terrorista se infiltraron en nuestro territorio fronterizo y abrieron fuego contra civiles", añadió.El Servicio Federal de Seguridad (FSB) dijo que el Ejército estaba lidiando con los atacantes, y, varias horas después, que la situación estaba "bajo control", pero no quedó claro qué había pasado con los saboteadores.ucranianos cerca de la frontera y en el interior ruso, incluyendo uno a 100 kilómetros de Moscú, la capital."La historia sobre el grupo de sabotaje ucraniano en Rusia es una provocación deliberada clásica", escribió Mijailo Podoliak, consejero de la presidencia ucraniana, en Twitter."Rusia quiere asustar a su población para justificar el ataque contra otro país y la creciente pobreza tras un año de guerra" en Ucrania, agregó.Tass y otras dos agencias de noticias rusas dijeron que los saboteadores tenían como rehenes a hasta seis personas en un supermercado del distrito de Klimovski, pero la información no fue confirmada oficialmente.El gobernador de Briansk dijo que el grupo había disparado contra un vehículo, y que en el ataque murió un hombre y un niño de 10 años resultó herido."Un grupo de reconocimiento y de sabotaje se infiltró en la localidad de Lyubechane", indicó a través de la red Telegram el gobernador Alexander Bogomaz."Las fuerzas armadas de la Federación Rusa están tomando todas las medidas necesarias para eliminar a este grupo", agregó.El FSB dijo a la estatal Tass que estaban en marcha "actividades para eliminar a los nacionalistas ucranianos armados que violaron la frontera estatal" en Briansk.Horas más tarde, el FSB dijo que la situación en el distrito de Klimovski estaba "bajo control"."La situación en las localidades del distrito de Klimovski en la región de Briansk está bajo el control de las fuerzas del orden. Se ha hallado un gran número de explosivos de diferente tipo", dijo el FSB en un comunicado.Tass, citando a un funcionario de seguridad anónimo, dijo que también había ataques en Sushany, otro poblado de Briansk.Bogomaz dijo que un dron ucraniano se estrelló en una casa en Sushany y la incendió.Las regiones rusas fronterizas con Ucrania han sufrido varios bombardeos desde el inicio del conflicto, pero es poco común que las autoridades informen de un grupo de sabotaje.El Ejército ruso "protege a Rusia y a nuestro pueblo contra los neonazis y los terroristas", dijo Putin en su intervención televisada.Miles de personas han muerto en Ucrania y millones han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.Ucrania ha logrado resistir más de lo que se esperaba, algo que se atribuye a la enorme cantidad de armas que le han suministrado Estados Unidos y otros países occidentales de la OTAN, que además han impuesto duras sanciones económicas a Rusia.Rusia dice que sus envíos de armas los convierte en participantes de la guerra.El conflicto ha llevado la relación entre Rusia y EEUU a uno de sus puntos más bajos en décadas., en un encuentro al margen de una cumbre del G20 en India.El cara a cara de 10 minutos en Nueva Delhi fue el primer contacto de alto nivel en meses entre Washington y Moscú.Un funcionario estadounidense dijo que Blinken aprovechó la discusión para señalar tres puntos a Lavrov, entre ellos que EEUU apoyaría a Ucrania en el conflicto durante el tiempo que sea necesario para poner fin a la guerra.Lavrov, que no mencionó haber hablado con Blinken, dijo a periodistas que Moscú seguirá adelante con su ofensiva en Ucrania y negó las afirmaciones de EEUU y sus aliados de que ha quedado aislada por haber invadido a Ucrania."No nos sentimos aislados. Es Occidente el que se ha aislado a sí mismo, y eventualmente se dará cuenta de ello", señaló.En Ucrania, en tanto, cuatro personas murieron y otras ocho resultaron heridas este jueves cuando un misil ruso impactó en un edificio de apartamentos de cinco pisos en la sureña ciudad ucraniana de Zaporiyia, informó la Fiscalía General de Ucrania.El presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, dijo que varios pisos del edificio fueron destruidos en el ataque, que ocurrió cuando aún estaba oscuro.La Fiscalía dijo que cinco habitantes del edificio estaban desaparecidas.La Policía ucraniana aseguró en un comunicado que un misil ruso, "según informaciones preliminares procedentes de una batería de S-300", destruyó más de 10 apartamentos de ese edificio "donde la gente dormía pacíficamente".Mientras tanto, los combates continuaban arreciando en torno a la ciudad oriental ucraniana de Bajmut, sometida a una ofensiva rusa desde hace seis meses., pero que las tropas de Kiev repelieron algunos de los ataques a la ciudad de la provincia de Donetsk, que ha quedado en ruinas.