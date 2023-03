Catalina Turienzo, la joven promesa que ilusiona a la vela argentina

Foto: IG @catalinaturienzo_

La bahiensey clasificada en la clase Kite Foil de vela a losde octubre próximo, "tiene una proyección enorme y mucho futuro", destacó el director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting (FAY), Alejandro Cloos.Cloos enfatizó que la, mientras que también la elogió el titular de la FAY, Luis Velasco, quien aseguró que, "por su edad, condiciones físicas y desempeño, su crecimiento no tiene techo".. Ya tiene beca de la Secretaría de Deportes y del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Está viajando con apoyo económico", explicó Cloos en declaraciones a Télam."Es representante panamericana, se ganó su lugar. La expectativa es que llegue a un podio y vamos a trabajar fuerte para que en Chile lo logre", adelantó el dirigente, de 60 años, quien puntualizó: "Está súper enfocada y ciento por ciento comprometida. Está haciendo el colegio a distancia para poder entrenar y navegar más".Cloos, de 60 años, participó como entrenador de la FAY en seis JJOO (Atlanta 1996, Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020); en seis Juegos Panamericanos (Mar del Plata 95, Winnipeg 99, Río 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019).El pasado domingo 5 de febrero,, Estados Unidos, tras disputar la cuarta y última jornada de competencias.Turienzo quedó décima con 80 puntos, entre 15 velistas; la estadounidense Daniela Moroz ganó con once unidades y la colombiana María Lizeth Loiza Rojas, undécima con 94, y se clasificaron a los Juegos Panamericanos 2023 ya que fueron las mejores velistas del continente en el torneo que brindó tres plazas en la rama femenina.Las tres fueron las mejores deportistas del continente en el torneo exceptuando a la brasileña María Do Socorres Reis, que concluyó novena con 79 unidades pero no pugnaba por una plaza ya que le obtuvo en el campeonato panamericano 2022 que se realizó en su país en noviembre."Es un honor representar a la Argentina en la clase de fórmula kite y estoy muy feliz de haber clasificado a los Juegos Panamericanos de Chile. La flota femenina tiene un muy alto nivel y nos tocaron condiciones de viento muy distintas a lo largo del campeonato. Fue todo un desafío. El objetivo es lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Paris 2024", expresó la joven en declaraciones a Télam.Turienzo, subcampeona panamericana en noviembre del año pasado, obtuvo en julio de 2022 el cuarto puesto en el 51ro Campeonato Mundial Juvenil disputado en la costa de Scheveningen en La Haya (Países Bajos), y en el que participaron 431 regatistas de 67 países.Además, la nacida en Bahía Blanca el 29 de mayo de 2006 logró el octavo puesto en el Mundial juvenil de Omán 2001.De este modo, la vela argentina ya clasificó cinco clases a los Panamericanos de Chile: Kite Fooil femenino (Catalina Turienzo); Lightning (Javier Conte -ganador de la medalla de bronce en la clase 470 de vela en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000- y las hermanas Martina y Trinidad Silva); 49r FX (Cecilia CarranzaSaroli -oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016- y Sol Branz) y 49er (Massimo y Luca Contessi), Snipe mixto (Julio Alsogaray-Sciarra) y Lucía Falasca (Ilca 6)Por su parte, el presidente de la FAY, Luis Velasco, en diálogo con Télam, aseveró que Turienzo: "es una deportista muy seria y esforzada, que viene cumpliendo un proyecto de entrenamiento en una categoría nueva y demostrando un gran potencial"."En la oportunidad de realizarse el campeonato de vela juvenil en Núñez 2022 y, ahora, en Estados Unidos demostró que puede tener un excelente rendimiento en esta modalidad del kite", añadió."Si tenemos en cuenta su edad, condiciones físicas y desempeño, su crecimiento no tiene techo. Estamos muy contentos con su compromiso y el de su entrenador", puntualizó Velasco, quien asumió el cargo hace seis años.Los Panamericanos de Chile 2023 se disputarán desde 20 de octubre hasta el 5 de noviembre.El entrerriano Federico Aguilar, representante nacional en Kite Foil masculino y entrenador de la FAY y de Turienzo, manifestó: "Las proyecciones son ir a los Juegos Panamericanos y conseguir como mínimo una medalla de plata o de bronce. Nuestro rival directo es Brasil"."Catalina tiene juventud, es muy constante, dedicada, enfocada y valiente. Dejó todo para estar donde está. Logró muchas cosas en muy poco tiempo. En el kite femenino está escribiendo la historia grande del deporte. No hay huellas por donde ella va. Nadie estuvo de Argentina ahí antes", detalló Aguilar en declaraciones a Télam.Aguilar, de 46 años, que el torneo internacional de Clearwater, Estados Unidos, finalizó vigésimo con 143 puntos, practica Kite desde el 2020 y, además, es entrenador en el club náutico Paraná."Ahora vamos por el título mundial en U19 en Buzios, Brasil, en diciembre, pero el gran objetivo es llegar a los JJOO de París 2024 y lograr una medalla en los de Los Ángeles 2028", concluyó.