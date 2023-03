Martínez: "Deberíamos tener el objetivo en poner mayor ritmo" al temario de Diputados

"Tenemos que ponernos el objetivo de poner el mayor ritmo, en lugar de temas largos y diversos temarios, sino más cortos para poder abrir la sesión", enfatizó Martínez./ Foto: Osvaldo Fantón

El jefe del bloque de diputados nacionales del, Germán Martínez, volvió a destacar este jueves el contenido del discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa y consideró que en este nuevo período parlamentario se debería tener el objetivo deMartínez ponderó el discurso del presidente al inaugurar ely consideró que el mandatario "claramente hizo las dos cosas que se esperan: dar cuenta del estado de la Nación y destinó el centro de su intervención a una evaluación muy integral, área por área".Para el jefe de la bancada oficialista de diputados, el discurso "tuvo un tramo donde fue aplaudido cuando mencionó losdonde pide el esclarecimiento del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner".En declaraciones a El Destape Radio, el diputado nacional del FDT puso de relieve que "en el último tramo insiste en un concepto respecto a la necesidad de fortalecer y modificar la tarea del Poder Judicial, y allí se picó un poco más porque es un tema que reaparece e incide en la agenda parlamentaria. El juicio político está presente".De todos modos, el legislador dijo quedarse "con el primer tramo, donde el 90 por ciento de los legisladores presentes tuvo actitud de escucha".Puso como ejemplo en ese sentido que el martes pasado, en la última sesión del período extraordinario de sesiones, "sabiendo que había un montón de temas priorizamos dos: la moratoria y la historias clínicas, cosa que no tuvieran excusas para no bajar", en referencia a la oposición.Finalmente, Martínez puso de relieve la necesidad de impulsar en este nuevo período que se inició formalmente ayer "consensos más amplios vinculados a las cuestiones energéticas y de productividad. Tengo entendido que sectores del radicalismo podrían apoyar esa agenda".El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández "puso al desnudo" la situación del Poder Judicial durante el discurso del miércoles al inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso nacional y celebró que el mandatario haya expresado "claramente lo que está pasando con la justicia en este país" ante la Asamblea Legislativa., remarcó Secco en declaraciones a Télam radio.En ese sentido, el intendente señaló que eso generó "la reacción de toda la derecha recalcitrante que no puede perder ese bastión que tiene consolidado en la justicia que le hace la segunda"."Es una justicia partidaria de los grupos económicos y mediáticos. El Presidente puso al desnudo la situación que ya todo el pueblo argentino viene tomando conocimiento con una justicia que ha dejado tanto que desear", subrayó.Además, Secco ponderó que Fernández realizóCristina Fernández de Kirchner de lo que calificó como un "mamarracho judicial" en referencia al pedido de condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la Causa Vialidad."A una persona inocente la terminan haciendo culpable. La proscriben para que no pueda presentarse a las elecciones, que era una de las cuestiones que el liberalismo en la Argentina necesitaba para correr a Cristina. Correrla del juego electoral, para que ellos puedan avanzar", alertó.Finalmente, el intendente de Ensenada sostuvo que el discurso del Presidente tuvo un" en el que "dejó un mensaje claro al pueblo argentino que lo tomó como lo dijo Alberto”.