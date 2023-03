Para Rossi el Presidente pronunció "un muy buen discurso, con muchas verdades"

El jefe de Gabinete aseguró que Alberto Fernández dijo muchas verdades que enojó a quienes no quieren escucharlas / Foto: Leo Luna.

Concentración y medios El jefe de Gabinete Agustín Rossi se refirió además a la concentración de medios, y aseveró que Fernández "habló de organización, organización donde están involucrados un sistema de medios y miembros del Poder Judicial incluyendo los cuatro miembros de la Corte".



"Me parece que el hecho de por si habla de un suprapoder, de un poder paralelo al sistema democrático argentino que nosotros como espacio político tenemos que tener claro que hay que desmontar para tener una democracia plena, sino no vamos a tener una democracia plena", sintetizó.



El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que el presidente Alberto Fernández pronunció "un muy buen discurso", al referirse al mensaje del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa durante la apertura del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional."Creo que fue un muy buen discurso. El Presidente dijo muchas verdades donde destacan los 40 años de democracia; el atentado a la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), exige que se esclarezcan los hechos, y se hace referencia al funcionamiento del Poder Judicial. Dijo verdades", señaló Rossi en declaraciones a El Destape Radio.En este punto añadió que "cuando se dicen verdades,y se enojan en el recinto y otros en un comunicado".Así se refirió al texto difundido por la Asociación de Magistrados, que repudió el discurso y expresó “estupor” por las declaraciones referidas a un sector del Poder Judicial.En este punto, el jefe de ministros hizo referencia a las connotaciones de los chats donde intervinieron funcionarios judiciales y referentes de Juntos por el Cambio (JxC), y se preguntó si "hubo un comunicado de la Corte explicando esto".Solo dijeron cómo se obtuvieron los chat, que puede ser cuestionables la forma, pero la realidad los hace verosímiles", apuntó Rossi.Rossi afirmó que ese silencio "causa estupor, que es el que tiene la sociedad argentina, y el Presidente trató de representar ese estupor ante una Corte que no dice nada, que no habla"."¿La Corte no debería haber sacado un comunicado, un tirón de orejas?, nada, se enojan de que le digan verdades y dijo muchas el Presidente y eso fue lo que pasó", insistió.Rossi se refirió también al apagón energético tras el discurso formulado por el Presidente ante la Asamblea Legislativa, y marcó que la última vez que se registró un hecho de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri."Esa vez estuvimos casi 24 horas sin luz. Ayer, nosotros. En segundo lugar, no fue un problema de las altas temperaturas que generaban una mayor demanda en el sistema eléctrico. Fue una acción externa. En tercer lugar, el ministro (de Economía, Sergio Massa) hizo la denuncia para que se indague el origen del incendio", manifestó Rossi.Por lo que concluyó con que "la justicia ahora tiene que investigar, y cuando uno denuncia es porque quiere saber cuáles fueron las causas".En el plano electoral, de cara a los comicios presidenciales de octubre, el jefe de Gabinete dijo que "para mí, para mí son sinónimos".Y agregó que "la sentencia" contra la Vicepresidenta en la causa por la obra pública de Santa Cruz, tiene "claramente características proscriptivas".No obstante, consideró que "el FdTy vamos a tener un espacio competitivo".