Coldplay anunció la llegada a los cines de sus históricos conciertos en River

El filme "Music of the Spheres: Live at River Plate" se proyectará en abril en las salas de todo el mundo / Foto: Alfredo Luna.

El recital récord Los conciertos de Codplay en River marcaron un récord de presentaciones de una banda en el estadio Monumental, en una misma visita y de espectadores, con más de 600.000 entradas vendidas.



La banda británica vendió más de 600.000 tickets en sus diez conciertos en River / Foto: Alfredo Luna.

Registro de un especialista "Music of the Spheres: Live at River Plate" estuvo a cargo de Paul Dugdale, responsable de "Havana Moon", que mostró la presentación gratuita de 2016 de Los Rolling Stones en la capital cubana, y "Olé, olé, olé!", el recorrido del mítico grupo inglés un mes antes por América latina.



La banda de rock británica Coldplayel filme "Music of the Spheres: Live at River Plate", que retrata la histórica serie de diez conciertos que protagonizó entre octubre y noviembre del año paso en el estadio Monumental.La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de la banda comandada por Chris Martin, en donde se indica que los tickets para ver la película estarán disponibles desde el 8 de marzo en su sitio oficial, aunquePara los shows de Coldplay se dispuso de 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360° y aunque algunos de los conciertos, se afirma que en esta ocasión habrá imágenes inéditas. Por caso, en esta producción, se podrán ver entrevistas y material registrado detrás de escena.En la serie de conciertos en nuestro país, a lo largo de las noches, Coldplay contó de invitados con el integrante del grupo surcoreano BTS Jin, la cantante HER, Tini, el colombiano Manuel Turzio y los miembros de Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes compartieron una versión de "De música ligera" y "Persiana americana".En tanto, el grupo británico, por lo que no se descarta que haya un nuevo arribo a Buenos Aires.