Para Valdés fue "un gran orgullo" la imagen de Alberto Fernández junto a Cristina

Valdés dijo que "los números que brindó el Presidente" sobre los logros alcanzados durante su gestión "no pueden ser refutados por nadie". / Foto: Leo Vaca

"Lo que más rescato de ayer es el Frente de Todos (FdT) unido. La imagen del Presidente y la Vicepresidenta presidiendo la Asamblea Legislativa me generó un gran orgullo", afirmó Valdés.

El Poder Judicial

El diputado nacional por elEduardo Valdés afirmó este jueves que le generó "un gran orgullo" la imagen de presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y consideró que hubopor parte del mandatario ante la Asamblea Legislativa."Lo que más rescato de ayer es el Frente de Todos (FdT) unido. La imagen del Presidente y la Vicepresidenta presidiendo la Asamblea Legislativa me generó un gran orgullo", afirmó Valdés en declaraciones a la radio online Futurock.En ese sentido, el legislador sostuvo que sintió estary destacó que el mandatario "rindió cuentas de sus tres años de gestión"."Me gusto mucho la corporación de personas en concreto de cada número que daba sobre derechos realizados. Me pareció importante que se hiciera cargo de que él fue quien encabezó el pedido de juicio político a la Corte", señaló.Además, subrayó que "los números que brindó el Presidente" sobre los logros alcanzados durante su gestión "no pueden ser refutados por nadie"."Pidió disculpas por las cosas que faltan. Ha sido de una gran honestidad las palabras del Presidente en el día de ayer", consideró Valdés y agregó que tiene "muchas expectativas" en el trabajo que está llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, para resolver la inflación y anticipó que "en mayo se van a ver los beneficios".En ese marco, consideró que si Cristina (Fernández de Kirchner) quiere presentarse en las próximas elecciones "tiene todo el derecho" y que va a "trabajar hasta el ultimo día para que no tenga proscripciones".Valdés también sostuvo que fue "importante" que el Presidente haya planteado que la justicia tiene "que dejar de archivar expedientes que involucran a miembros dey que hable "del asalto del Consejo de la Magistratura delante de los dos jueces responsables", en referencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.De esta forma se refirió el legislador a los integrantes de la Corte que ayer estuvieron presentes cuando el Presidente habló ante la Asamblea Legislativa, y que junto con Juan Carlos Maqueda y Rosatti afrontan un pedido juicio político que actualmente se tramita en una Comisión de la cámara de Diputados."Las cosas así no van a quedar (en el Consejo de la Magistratura). O producimos acuerdo parlamentario o se tendrá que hacer por DNU. No se puede permitir esto que se hizo, pero siempre haremos las cosas dentro de la legalidad", completó Valdés.