Jefes de la diplomacia de EEUU y Rusia se reúnen en medio de la tensión por Ucrania

Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Foto: AFP.

Lavrov junto a Qin Gang. Foto: AFP.

El tiempo que sea necesario

Putin, presidente ruso. Foto: AFP.

Canciller ruso, Serguei Lavrov. Foto: AFP.

Rusia seguirá adelante

Continúa el conflicto entre Ucrania y Rusia. Foto: AFP.

El último cara a cara La última vez que Anthony Blinken y Sergei Lavrov se encontraron cara a cara fue en Ginebra, Suiza, en enero de 2022, en vísperas de la invasión de Rusia.



En esa reunión, Blinken advirtió a Lavrov sobre las consecuencias que enfrentaría Rusia si seguía adelante con sus planes de operación militar planificada.



También dijo haber prestado atención a las preocupaciones de Putin sobre la seguridad de Rusia.



En ese momento, Rusia tenía cientos de miles de soldados desplegados en la frontera con Ucrania. Estados Unidos le pedía que los retirara, y Putin dijo que lo haría solo si Ucrania renunciaba a ingresar en la OTAN.



Blinken luego canceló una reunión de seguimiento con Lavrov que debía realizarse el 22 de febrero de 2022, dos días antes de que Rusia finalmente invadiera Ucrania.



Los dos ministros han asistido juntos a varias conferencias internacionales desde que comenzó la guerra, como la de cancilleres del G20 en Bali, Indonesia, el año pasado.



Sin embargo, no se habían encontrado hasta este jueves.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, se reunieron este jueves por primera vez, en un encuentro al margen de otro del G20 en India.El cara a cara fue el primer contacto en persona de alto nivel en meses entre Washington y Moscú en medio de crecientes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y las armas que Estados Unidos da a ese país para resistir la ofensiva de Rusia, entre otras cuestiones.Funcionarios estadounidenses dijeron que Blinken y Lavrovdel G20 en Nueva Delhi, la capital de la India, en un intercambio que pareció no haber reducido en nada la animadversión.Tras el breve encuentro, Blinken dijo que urgió a Lavrov a que Rusia deje de atacar a Ucrania y Lavrov acusó a EEUU de bloquear las conversaciones de paz y de alentar a Kiev a continuar peleando.En conferencia de prensa, el secretario de Estado dijo que transmitió a Lavrov quey presionará para que la guerra termine en los términos diplomáticos que acepte Kiev."Ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera", indicó Blinken que le había dicho a su par ruso.Sin embargo, agregó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha demostrado cero interés en participar, diciendo que no hay nada de qué hablar hasta que Ucrania acepte la nueva realidad territorial”.El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que también instó a Rusia a revertir “y volver a” participar en el tratado nuclear New Start, luego de que Putin suspendiera el mes pasado la participación en algunos puntos del pacto.“El cumplimiento mutuo es de interés para nuestros dos países”, dijo Blinken haberle dicho a Lavrov sobre, aunque ahora degradado.Blinken dijo que también instó a Moscú a liberar al estadounidense Paul Whelan, un exmarine condenado a prisión en Rusia en 2020 por espionaje."Estados Unidos. Rusia debería tomarlo”, dijo el secretario de Estado.Lavrov, que no mencionó haber hablado con Blinken, dijo a periodistas que Moscú seguirá adelante con su ofensiva en Ucrania y negó las afirmaciones de EEUU y sus aliados de que ha quedado aislada por la invasión."No nos sentimos aislados., y eventualmente se dará cuenta de ello", señaló.El ministro agregó que Rusia sigue abierta a las conversaciones sobre el fin del conflicto en Ucrania, pero acusó a Occidente de bloquear ese diálogo.“Nos están pidiendo que tengamos conversaciones, pero”, dijo.Por el contrario, “están alentando a Ucrania a continuar la guerra”, afirmó, informó la agencia de noticias rusa estatal Tass.Lavrov también se burló de las amenazas de EEUU contra China, al ser consultado por un periodista."Nuestros colegas occidentales, cambiando exclusivamente al chantaje y las amenazas”, dijo.Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre el contenido de la conversación, pero la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, dijo queSe trató del primer contacto entre ambos desde fines de julio de 2022, cuando hablaron por teléfono sobre una propuesta de EEUU para que Rusia libere a Whelan y a la estrella de la WNBA Brittney Griner.Griner fue liberada más tarde en un intercambio por el traficante de armas ruso encarcelado Viktor Bout, pero Whelan sigue detenido en Rusia tras ser acusado de espionaje.