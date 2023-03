Controlaron el incendio que provocó el corte masivo de electricidad

El incendio fue controlado por los bomberos voluntarios. / Foto: prensa

#Pilar Incendio "Controlado". Se realizan tareas de enfriamiento por aire y tierra. 3 helicópteros y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios. @Kicillofok @SergioBerniArg pic.twitter.com/1VOtBVHzYP — Defensa Civil PBA (@defensacivilba) March 2, 2023

"En este momento estamos haciendo un enfriamiento por tierra. Continúa el humo por los troncos y las malezas que había, pero no hay peligro de propagación"

Foto: prensa

El incendio de un campo de Pilar que produjo un corte masivo de electricidad en gran parte del país se encuentra controlado y sin peligro de propagación, aunque las brigadas de bomberos continúan las tareas de enfriamiento de los focos de calor, informaron las autoridades locales."En este momento estamos haciendo un enfriamiento por tierra. Continúa el humo por los troncos y las malezas que había, pero no hay peligro de propagación", aseguró el jefe de Bomberos Voluntarios de Pilar, Martín Lucero, acerca del operativo desplegado en el campo incendiado.Si bien, que continuarán "durante el día con la guardia de cenizas, dada la complejidad del miércoles y las temperaturas de este jueves", indicó el bombero en declaraciones a medios de prensa., sostuvo, por su parte, Fabián García, director provincial de Defensa Civil.Durante la mañana de este jueves, los helicópteros de PBA continuaban los vuelos "de reconocimiento de los puntos de calor que todavía hay" y colaborando en los trabajos de enfriamiento en zonas que "es muy complicado llegar por tierra", dijo."Tuvimos que hacer todo este movimiento (de recursos) probablemente por una persona que quiso quemar un montículo de basura o para limpiar un terreno", apuntó García.En esa línea, instó a los vecinos de la zona a "no prender fuegos" en estos días de altas temperaturas y "que si tienen que realizar por alguna razón una quema, se dirijan al cuartel de bomberos de la localidad y den aviso, para trabajar coordinadamente"., detalló el bombero respecto del operativo desplegado ayer.Acudieron al lugar cuatro de los nueve helicópteros de la provincia de Buenos Aires, que pudieron trabajar "menos de una hora porque las situaciones eran muy riesgosas", dada la complejidad del fuego y la temperatura.El incendio, iniciado el miércoles poco después de las 15, perturbó una línea de alta tensión de 500 kw que une Campana con General Rodríguez, lo que produjo un corte masivo de electricidad en gran parte del país desde las 15:59, tras varias fallas en el sistema interconectado.Las llamas afectaron la red de toda la provincia de Buenos Aires, el área Centro del país, Cuyo y el Noroeste, que recuperaron sus servicios progresivamente entre las 19 y las 20, mientras que las provincias del Litoral y del Noreste no fueron afectadas, según información oficial.