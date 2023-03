Balean el supermercado de la familia Rocuzzo en Rosario y dejan una nota amenazante para Messi

Las palabras del intendente mencionado en la amenaza

Intendente Pablo Javkin.

Un supermercado queRoccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue baleado la madrugada de este jueves en la ciudad santafesina de Rosario por delincuentes que además dejaron unaargentina campeona del mundo en Qatar, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió en el, ubicado en la calle Lavalle al 2500, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice:El mensaje estabay junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.atacado y aseguró a la prensa que habló con el gobernador Omar Perotti, y con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quienes, según anunció, estaban yendo también al lugar.“Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”, dijo el intendente.“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, agregó el jefe comunal.El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ya se encontraban trabajando en la pesquisa junto a los peritos.