Ziliotto acusó a la Corte de "discriminar a La Pampa" y se mostró confiado en la reelección

El gobernador de La Pampa,, abrió este miércoles el 54° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un balance de gestión, acusaciones de "discriminación" contra la Corte Suprema nacional y manifestaciones de confianza en su reelección."En nuestra provincia. Cada vez que hubo elecciones libres, la sociedad nos dio la responsabilidad de gobernar. Y no tenemos dudas de que nos seguirá acompañando", dijo.En varios tramos Ziliotto aludió a los fallos de la Corte y a que el gobierno de Mauricio Macri le negó a la provincia fondos para obras públicas y viviendas."Últimamente los fallos de la Corte, o su inacción, acentúan la, cercenándonos derechos, no solo los hídricos. Hay otros ejemplos.", denunció."Mientras tanto, en muy poco tiempo, resolvió una demanda de CABA, avalando un decreto de 2016 del expresidente Macri, por el que triplicó la coparticipación de la ciudad más rica del país en detrimento de la totalidad de las provincias de Argentina", comparó.Ziliotto lo calificó como "un fallo arbitrario y político. No estábamos equivocados cuando pedimos su juicio, día a día surgen más pruebas de la espuria relación de la Corte con el gobierno de CABA. Donde sea y ante quien sea, seguiremos defendiendo a La Pampa".Agradeció al Gobierno nacional por el apoyo, anunció inversiones en viviendas, Internet, hospitales y energía y adelantó que buscará estatizar el servicio de gas natural: "Hoy producimos el 79 % del consumo total. Con Pampetrol y las cooperativas, estamos ante una oportunidad clave para despejar el camino hacia la soberanía energética de las y los pampeanos", adelantó."Nuestra Pampetrol tiene un rol fundamental en esta tarea soberana. En 2026 finaliza el contrato con la concesión de Camuzzi Gas Pampeana. Ante ello contrataremos un estudio de consultoría que aporte datos y estadísticas, para determinar volumen de negocios, activos, cuantificar las inversiones y planificar una inversión de Pampetrol, asociada al movimiento cooperativo", dijo.Además resaltó el " laudo presidencial que le puso fin a la aventura de Mendoza de apropiarse del Río Colorado. No habrá Portezuelo si no se respetan los derechos de todas las provincias"."Paralelamente hemos venido sufriendo el ecocidio por la ausencia de nuestro río Atuel y río Salado. Seguiremos reclamando ante el Gobierno nacional y la Corte", advirtió.Ziliotto destacó que desde el Banco de la Pampa se otorgaron, que permitieron crear más de 1.700 puestos de trabajo y resaltó que las exportaciones pampeanas alcanzaron los 212 millones de dólares en 2022.Añadió que La Pampa tiene "305 obras públicas finalizadas, 260 en ejecución, 67 en proceso de ejecutarse, 57 en licitación, lo que suma 689 obras públicas por más de 198 mil millones de pesos, aportados por Nación y la provincia".Aseguró que "hemos consolidado el crecimiento que La Pampa muestra desde 2004. En los últimos 18 meses la economía creció a una tasa del 2,4 % anual, muy por encima del promedio nacional". Dijo que "lo conseguimos dejando atrás otras jurisdicciones que algunos muestran como modelo de pujanza y desarrollo", en alusión a la Capital Federal.En salud destacó que en tres años hubo "una fuerte inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento, tecnología y recursos humanos". Y en educación resaltó que "en el 98,5% de los estudiantes con discapacidad están integrados en las escuelas de inclusión" y "se alcanzó cobertura del 16% en sala de 3 años, con una proyección del 90% a fin de año y su universalización en 2024"."Hemos entregado 1.333 viviendas sociales, están prontas a entregarse otras 1.587, y 2.132 se van a terminar a fin de año. Se suma la entrega de 528 terrenos con servicios, destinados a familias con ingresos para construir su propia vivienda", enumeró.